Муниципалитет планирует новое наступление на кондиционеры и кабельные сети, расположенные на фасадах исторических памятников

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания и.о. начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко. По его словам, уже разрабатываются новые положения по этим вопросам в рамках городских правил благоустройства.

Кроме того, разрабатываются также требования к балконам, находящимся в фасадной части таких зданий.

Чиновник подчеркнул, что новые правила предусматривают и систему наказаний за их нарушения. В том числе протоколы в отношении физических лиц и финансовые взыскания с юридических лиц.

Напомни, что вопросы о недопустимости нахождения на фасадах исторических памятников кондиционеров и кабельных сетей уже неоднократно поднимались городскими властями.

Однако если с кабельными операторами удалось добиться определенных «подвижек», то стратегического решения в отношении кондиционеров пока не найдено.