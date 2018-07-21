В течение недели в Украине произошло более полутора тысяч ЧП

Такие данные приводит пресс-служба ГСЧС. Согласно их данным, благодаря оперативным действиям сотрудников ГСЧС удалось спасти пятьдесят одного человека.

Тем не менее, погибли двадцать восемь человек. Тринадцать — на пожарах. А еще пятнадцать — в авариях, которые произошли на украинских дорогах.

По подсчетам спасателей, за минувшую неделю в Украине произошло более тысячи ста пожаров. На которых было спасено четырнадцать человек, двести восемьдесят зданий и двадцать четыре единицы техники.

Было также выявлено и уничтожено более шести тысяч взрывоопасных объектов времен Великой Отечественной войны.

Что же касается ситуации на водных объектах, то в них, по информации ГСЧС, всего за неделю погиб сорок один человек.