 
Информация к новости
  • Просмотров: 173
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Незаконное хранение целого арсенала боеприпасов обошлось жителю Одесской области всего в… сто евро

Категория: Новости


Незаконное хранение целого арсенала боеприпасов обошлось жителю Одесской области всего в… сто евро

По информации ГУНП, Белгород-Днестровский городской суд определил наказание сорока двух летнему жителя Белгорода-Днестровского, у которого дома в ходе санкционированного обыска был обнаружен целый арсенал — газовый пистолет, семьдесят семь патронов калибра 5,6, двенадцать боеприпасов калибра 5,45 (для автомата Калашникова) и четыре боеприпаса для стрельбы резиновыми пулями.

При этом никаких разрешительных документов у него не было.

В результате суд признал его виновным по части 1 статьи 263 (незаконное хранение оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ) и «…назначил наказание в виде… ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет тысячу семьсот гривен».

Еще примерно такую же сумму «осужденному» придется выложить в качестве компенсации расходов на проведение экспертизы.

Таким образом, общая цена незаконного хранения арсенала боеприпасов «потянула» всего чуть более, чем на сто евро.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 