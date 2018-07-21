Незаконное хранение целого арсенала боеприпасов обошлось жителю Одесской области всего в… сто евро

По информации ГУНП, Белгород-Днестровский городской суд определил наказание сорока двух летнему жителя Белгорода-Днестровского, у которого дома в ходе санкционированного обыска был обнаружен целый арсенал — газовый пистолет, семьдесят семь патронов калибра 5,6, двенадцать боеприпасов калибра 5,45 (для автомата Калашникова) и четыре боеприпаса для стрельбы резиновыми пулями.

При этом никаких разрешительных документов у него не было.

В результате суд признал его виновным по части 1 статьи 263 (незаконное хранение оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ) и «…назначил наказание в виде… ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет тысячу семьсот гривен».

Еще примерно такую же сумму «осужденному» придется выложить в качестве компенсации расходов на проведение экспертизы.

Таким образом, общая цена незаконного хранения арсенала боеприпасов «потянула» всего чуть более, чем на сто евро.