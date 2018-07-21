Налогоплательщики Одесской области получили почти 140 000 административных услуг

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.
Руководитель добавил, что сегодня государственная фискальная служба в Одесской области предоставляет 30 видов административных услуг.
Начальник фискальной службы в Одесской области проинформировал, что на протяжении I полугодия 2018 года наиболее запрашиваемыми были следующие услуги:
- получение карточки налогоплательщиков и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков - почти 48 000;
- выдача ведомостей из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов о суммах выплаченных и удержанных доходов - более 23 000;
- предоставление выписки с реестра плательщиков единого налога - более 14 000.