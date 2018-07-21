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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Налогоплательщики Одесской области получили почти 140 000 административных услуг

Категория: Новости

Налогоплательщики Одесской области получили почти 140 000 административных услуг

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Руководитель добавил, что сегодня государственная фискальная служба в Одесской области предоставляет 30 видов административных услуг.

Кроме помощи в получении административных услуг, в каждом Центре обслуживания плательщиков специалисты фискальной службы предоставляют устные консультации, информацию о реквизитах счетов для зачисления средств в бюджет и другую информацию по вопросам налогового законодательства.
— подчеркнул Глеб Милютин.

Начальник фискальной службы в Одесской области проинформировал, что на протяжении I полугодия 2018 года наиболее запрашиваемыми были следующие услуги:

- получение карточки налогоплательщиков и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков - почти 48 000;

- выдача ведомостей из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов о суммах выплаченных и удержанных доходов - более 23 000;

- предоставление выписки с реестра плательщиков единого налога - более 14 000.

Напоминаю, что в каждом с ЦОПе можно воспользоваться специально оборудованным рабочим местом, где есть возможность подать электронную отчетность или обработать необходимые документы. Мы стремимся, чтобы предоставление административных услуг и обслуживание в Центрах обслуживания плательщиков всегда было комфортным и эффективным.
— подытожил Глеб Милютин.



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