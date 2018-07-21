В Одессе анонсируют проведение традиционного августовского гей-парада

Как передаёт издание «Маяк» со ссылкой на сообщение главы оргкомитета мероприятия Анны Леоновой, 19 августа в рамках фестиваля должен пройти «марш равенства».

В минувшем году такая же акция проводилась 13-го числа того же месяца, и весь путь следования активистов был плотно оцеплен правоохранителями. Впрочем, самих участников шествия было немного, да и маршрут их оказался вдвое короче, чем планировалось: представители ЛГБТ от Воронцовского дворца дошли лишь до памятника Дюку, а не до Думской площади. После этого они сделали привал, а затем погрузились в три автобуса и уехали. Активисты «патриотических организаций», обещавшие сорвать и не допустить гей–парад, попытались догнать его участников, но не смогли.