Восстанавливать аутентичную лепнину на доме Руссова будут в специально созданной реставрационной мастерской

Кроме того, рабочие начали заливать раствор в фундамент для укрепления конструкции здания.

Восстановление памятника архитектуры продолжается: сейчас рабочие укрепляют фундамент. Разработка грунта под усиление фундамента ведется вручную, а со стороны фасадной части здания — с помощью экскаватора с последующим вывозом грунта, сообщают в пресс-службе мэрии.

На первом этаже правого крыла здания уже разбираются аварийные деревянные перекрытия и усиливаются колонны. В левом крыле демонтируют прогнившие полы.

В самом доме Руссова создали цех, в котором изучают, чистят и восстанавливают элементы лепного декора фасада.