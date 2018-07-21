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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Восстанавливать аутентичную лепнину на доме Руссова будут в специально созданной реставрационной мастерской

Категория: Новости / История и культура

Восстанавливать аутентичную лепнину на доме Руссова будут в специально созданной реставрационной мастерской

Кроме того, рабочие начали заливать раствор в фундамент для укрепления конструкции здания.

Восстановление памятника архитектуры продолжается: сейчас рабочие укрепляют фундамент. Разработка грунта под усиление фундамента ведется вручную, а со стороны фасадной части здания — с помощью экскаватора с последующим вывозом грунта, сообщают в пресс-службе мэрии.

На первом этаже правого крыла здания уже разбираются аварийные деревянные перекрытия и усиливаются колонны. В левом крыле демонтируют прогнившие полы.

В самом доме Руссова создали цех, в котором изучают, чистят и восстанавливают элементы лепного декора фасада.

Восстанавливать аутентичную лепнину на доме Руссова будут в специально созданной реставрационной мастерской

Восстанавливать аутентичную лепнину на доме Руссова будут в специально созданной реставрационной мастерской

 

 



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