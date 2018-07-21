Расследованием хищений на одесском 46-ом объединенном центре обеспечения занялась военная прокуратура

Министр обороны Украины Степан Полторак передал военному прокурору Анатолию Матиосу материалы по фактам хищений на 46-ом объединенного центра обеспечения и по его командиру Евгению Королю.

Как отметил помощник министра Юрий Бирюков, руководство вооруженных сил будет ждать объективного расследования и наказания виновных.

Напомним, что начальник топливного склада, где выявлены недостача сотен тонн ГСМ, исчез вместе с семьей и документацией. А начальник объекта полковник Евгений Король ушел на больничный как раз в день начала ревизии.

Напомним, что ревизия проводится по личному указанию министра, а поводом к ней прослужило выявление некачественных консервов и топлива.