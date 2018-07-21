В Одесской области новая бытовая потасовка с поножовщиной

По информации ГУНП, накануне в Усатово в больницу поступил двадцати пяти летний мужчина с колотой раной живота, забоем ребер и сотрясением мозга.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что у пострадавшего во время отдыха в развлекательном заведении возник конфликт с двадцати двух летним местным жителем. После чего злоумышленник, воспользовавшись тем, что оппонент заснул за столом, внезапно набросился на него, начал избивать, а затем схватил нож и нанес ему проникающее ранение.

После чего спокойно ушел домой.

Злоумышленник задержан.

По факту происшедшего начато уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

Проводится расследование.