Чтобы обезопасить Тираспольское шоссе от ДТП, его нужно… огородить

Такой вывод озвучил в ходе совещания в мэрии директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов. По его словам, коммунальщики согласовали с полицией установку на пересечении Тираспольского шоссе и разметки, и светофора, и даже шумовой полосы.

Однако это, по его мнению, проблему не решает. Дело в том, что там расположен частный сектор, жители которого переходят трассу там, где им заблагорассудится.

Чаще всего — возле собственного дома.

Поэтому для того, чтобы реально сократить число ДТП, необходимо установить ограждение для того, чтобы дорогу можно было перейти только на пешеходном переходе.

Как это было сделано, скажем, на Среднефонтанской площади.

Напомним, что на пересечении Тираспольского шоссе и первого Амурского переулка 2 июня произошла трагедия — под колесами автомобиля там погибли 4-х летняя девочка и двадцатилетняя женщина. А спустя две недели там же был серьезно травмирован мужчина