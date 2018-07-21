Три правила: о чем забывают украинцы, когда оформляют отпуска

Отпуск не сгорает!

Иногда работник по каким-то причинам не использует свой ежегодный отпуск, гарантированный ему ст. 2 Закона "Об отпусках". В таком случае закон позволяет использовать накопленные дни в течение следующих 12 месяцев. Однако если работник и в следующем году не отправился в отпуск, это становится проблемой для работодателя.

Накопленные дни нельзя списать, а компенсировать деньгами отпуск закон позволяет только в случаях:

увольнения работника;

перевода на другое предприятие;

замены ежегодного отпуска денежной компенсацией;

в случае смерти работника деньги за неиспользованный отпуск будут принадлежать наследникам.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск не имеет срока давности. При этом выплата компенсации работнику возможна только если он использовал не менее 24 календарных дней своего отпуска.

То есть, когда сотрудник из года в год не берет отпуск, эти дни не сгорают, а постоянно накапливаются. При этом работнику могут повышать зарплату, проводить индексацию и т.п., а затем при увольнении предприятию придется выплатить всю сумму отпускных. Большинство предприятий постоянно напоминают своим работникам о необходимости оформить отпуск по графику. Но это не всегда срабатывает на практике. Поэтому нередко работник может услышать от работодателя что неиспользованный отпуск «сгорит» и компенсации не будет.

Подобный обман может дорого обойтись: в подобных случаях работники судятся с компаниями и добиваются выплат за все годы неиспользованного отпуска. Кроме того, предприятию грозит штраф за нарушение трудового законодательства в размере трех минимальных зарплат за каждый выявленный подобный случай.

Чтобы получить компенсацию, работник (или его наследник, в случае получения наследства) должен подать заявление работодателю в произвольной форме, где будет указано основание для получения компенсации, а именно:

увольнение

перевод на другое место работы

замена части ежегодного отпуска

смерть работника

На основании заявления издается приказ о выплате денежной компенсации. Стоит заметить, что лицам до 18 лет замена отпуска денежной компенсацией не допускается.

Работаете с компьютером? Тогда вам в отпуск!

Кроме основного ежегодного отпуска Закон "Об отпусках" предусматривает еще три вида дополнительного отпуска:

ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда (ст.7);

ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда, например, за ненормированный рабочий день, за работу с компьютером и т.п. (ст.8);

другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством (например, за выслугу лет госслужащим).

Работник, имеющий право на несколько дополнительных отпусков, должен выбрать один из них. Например, за ненормированный день или работу с компьютером.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что большая часть украинских граждан может воспользоваться своим правом на дополнительный отпуск за работой с компьютером. Для них отпуск может быть увеличен до 4 дней.

Дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется отдельным категориям работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной, интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях, а также в условиях повышенного риска для здоровья, продолжительностью до 35 календарных дней. Список таких производств, работ, профессий и должностей утвержден Кабинетом Министров Украины. Работу с электронно-вычислительными машинами, связанную с повышенным зрительным и нервно-эмоциональным напряжением, относят к работе с особым характером труда. Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска должна устанавливаться коллективным или трудовым договором.

Отзыв по приказу: когда это возможно?

Ст.79 КЗоТ и ст.12 закона «Об отпусках» четко определяют случаи, когда такое возможно:

предотвращения стихийного бедствия;

предотвращения производственной аварии или немедленного устранения ее последствий;

предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия, учреждения, организации, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

А вот для госслужащих предусмотрен отдельный порядок, когда их могут отозвать просто по приказу (распоряжению) руководителя госслужбы.

Часть неиспользованного отпуска по согласованию с руководителем госоргана предоставляется госслужащему в любое время соответствующего года или же станет дополнением к отпуску в следующем году с возмещением непредвиденных расходов государственного служащего в связи с его отзывом из отпуска.

Для всех остальных отзыв из отпуска допускается только при следующих условиях:

согласии работника;

основная непрерывная часть отпуска (до отзыва или после него) должна составлять не менее 14 календарных дней;

неиспользованная часть ежегодного отпуска предоставляется работнику по окончанию работы, в связи с которой его отозвали из отпуска.

Так, с согласия работника часть отпуска может быть перенесена на другой период, при условии, что она будет предоставлена ​​до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск (ст. 12 Закона «Об отпусках»).

Для отзыва работника из отпуска на предприятии издается приказ. В приказе обязательно указывается основание для отзыва и срок, на который отпуск прерывается, а также определяется порядок использования оставшихся дней отпуска. Кроме того, работодатель должен получить письменное согласие работника на отзыв из отпуска. Это может быть заявление работника о готовности отказаться от отдыха или ответ к служебной записке работодателя о том, что работник не возражает выйти на работу.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: ‎(048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Аспирант кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна