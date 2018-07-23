Перетряхивание «избиркома»: на кону – резерв «правки» голосования

Мрачен был П. Порошенко 16 июля: и днем – в ходе блиц-визита на причаленные в Одесском порту фрегат «Гетман Сагайдачный» и американский штабной корабль «Mount Whitney», и – ночью в эфире программы «Свобода слова» на телеканале (В. Пинчука) ICTV. Вещая о мировых проблемах, метущийся политик пессимистично заявил:

Совет Безопасности ООН в текущих условиях не является инструментом обеспечения глобальной безопасности… Остался только один инструмент глобальной безопасности. Он называется: «НАТО».

Угнетали этого трибуна, явно, и мысли о грозных переменах собственной судьбы: непопулярность его среди сограждан усугублена падением поддержки западных коллег, важнейший из которых Президент США Д. Трамп в этот день в Хельсинки любезничал и что-то согласовывал с В. Путиным. А впереди – кампания перевыборов на занимаемый пост главы Украины, где воины из стран НАТО никак не помогут ни своим голосованием, ни агитацией, ни даже обеспечением кандидату П. Порошенко личной безопасности. Остается только один инструмент политического выживания в сложившейся ситуации – «ЦИК»: Центральная избирательная комиссия. Не зря скандально тянется борьба за персональный состав членов этого специфического учреждения.

Кто обеспечит «правильный» подсчет?

Как и многие знатоки политической кухни П. Порошенко убежден в правоте замечания классика большевизма: «Более важно – кто считает, а не как голосуют». А ЦИК – именно та компания, которая организует и подправляет сакраментальный процесс «подсчета результатов голосования». Вдобавок к ее компетенции отнесены немало иных возможностей регулировать ход и условия выборной кампании: от установления размеров залога для кандидатов – до лишения их права баллотироваться на выборах. Этому «избиркому» подчинена всеукраинская сеть отделов Госреестра Украины, что особо важно в нынешних условиях: там готовят важнейшее условие выборных кампаний – списки избирателей (эту функцию отняли у органов местного самоуправление, дабы не они могли создавать условия для резервирования «мертвых душ» и «отсечений» нежелательных угодных…

Нынешний же состав ЦИК во главе с М. Охендовским, иллюстрируя изречение «на манеже – всё те же», лоялен к власть имущим и идеален для П. Порошенко. Это подтверждено ходом и итогами досрочных президентских выборов в мае 2014 года, когда этот экс-министр свергнутого правительства Н. Азарова, не только заполучил пальму первенства среди прочих знаменитостей «Евромайдана», но и победил в первом же туре голосования, стяжав аж 54,7 % голосов (в 1,5 – 1,8 раза больше, чем разные соцопросы показывали тогда его рейтинг поддержки избирателями). А затем – в октябре, несмотря на выявившееся невыполнение новым главой государства недавних предвыборных обещаний, спешно сформированная группировка его сторонников «Блок Петра Порошенко» (БПП) тоже получила сверхуспешные официальные результаты: пятую часть учтенных голосов (3,437 млн. голосов), что позволило получить 28% мандатов депутатов, избранных от партий. Помогло то, что «охендовцы» старательно не замечали массу разных нарушений в ходе проведения выборов и даже не пресекали насилие (похищение) провластных «активистов» против неугодного им главы окружного избиркома…

Поэтому для перевыборов П. Порошенко такая команда ЦИК стоит нескольких липецких фабрик вместе с дюжиной «5 каналов». И политические конкуренты давно заподозрили стремление «гаранта Конституции» сохранить там этих нужных «знатоков», невзирая на превышение большинством из них 7-летнего (установленного Законом) лимита пребывания на удерживаемых должностях… Но не желающие, чтобы «комиссия Охендовского» подыграла на следующих выборах держателям «вертикали власти», давно будируют вопрос замены этих кадров, в чем нашли поддержку ряда влиятельных политиков Запада. Вопреки дипломатическим нормам подобные требования стали оглашать даже дипломаты, включая послов Великобритании, США, Канады… Но требуемую ротацию упорно затягивают, в чем команде Порошенко сильно помогает нынешний «глава» Верховной Рады А. Парубий. Их уловки близки к издевательскому фарсу. 5 июля порошенковская фракция БПП даже устраивала в Верховной Раде массовый прогул… в знак «протеста» против не согласия большинства депутатов перетасовать состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины – к явной выгоде команды П. Порошенко. Их главным «козырем» стал такой подбор кандидатов на замену, что это теряет практический смысл: невелика разница кто именно будет покровительствовать злоупотреблениям властителей и обсчетам итогов очередных «грязных выборов»…

Хитропузые портят «дух» Законов

В Законе о ЦИК предписано, что она должна действовать на принципах: «верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності». Это традиционно обеспечивалось общепонятным условием: включать в состав ЦИК представителей разных конкурирующих политсил.И в ст. 85 Конституции Украины указано, что назначать и увольнять этих комиссаров правомочна Верховная Рада, рассматривая соответствующие «подання» кандидатов Президентом Украины. А в ст. 6 Закона о ЦИК дана рекомендация «гарантам»:

У поданні… про призначення на посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України.

Правда, детально процедура такого «врахування» не прописана: законодатели сочли достаточным наличие в Конституции нормы о недопустимости злоупотребления высших должностных лиц своими полномочиями: «Ніхто не може узурпувати державну владу».

Увы, оказывается, что, когда «приспичит», находятся смельчаки дикриминировать сограждан по своему разумению. Вот, и П. Порошенко возомнил, что имеет основания учитывать предложения – не всех «депутатських фракцій і групп», а лишь – более ему угодных. Поэтому (вопреки традиции) он игнорирует включение представителя от фракции «Оппозиционный блок», зато нашел местечко для ставленника наиболее послушной депутатской группы «Видродження».

В большинстве республик Европы подобное своеволие вызвало бы протесты с угрозой импичмента, но в Украине «реформаторы» не стесняются публично вести «грязные торги» за нужные должности: тем более, что для исполнения импичмента Президента не прописан даже соответствующий закон.

Зато никто не отменял «телефонное право» и очень, может быть, что замечания пор составу ЦИК начнут поступать не от местных «депутатишек», а из канцелярии какого-нибудь влиятельного в мире Дома, включая резиденцию Д. Трампа. Там хитрости порошенковцев тоже видят, но их «обоснование» могут с ходу отмести парой командных слов… Не случайно мрачен был П. Порошненко 16 июля: при таком раскладе факторов может «выйти боком» и хитроумная комбинация досрочных перевыборов в Раду своих сторонников (ряды которых редеют)...