Одесская «Книжка»: тучи сгустились и рассеялись?

В эти и без того жаркие дни разгорелся «пожар» (пока информационный) по поводу ситуации, связанной со знаменитым одесским рынком «Книжка» на Александровском проспекте. Суть: власти «Книжку» закрывают, чтобы у одесситов появилось еще одно свободное пространство для отдыха и прогулок.

Давно всем известно: одесская «Книжка» торгует далеко не только книжно-журнальной продукцией, но сам рынок находится там с 2006 года (до этого он располагался на Греческой площади), к нему все привыкли, сюда не только гости города из Украины приходят, но, как говорят сами предприниматели, и жители дальнего зарубежья, потому что, по их словам, рынок этот – достопримечательность города, ну вроде как знаменитый Староконный.

Еще утверждение против: договор аренды у предпринимателей рынка, мол, есть, он, вроде как, продлен еще на много лет вперед (даты назывались разные), «Книжка» активно пополняет городской бюджет.

Между тем, предпринимателей в письменной форме предупредили о сносе рынка. Людей предупреждали, чтобы они все забрали свои товары с прилавков и освободили торговые павильоны. Сделать это нужно было в конкретные сроки.

За пару дней до того, как предписание нужно было исполнять, мы побывали на «Книжке», готовясь увидеть сборы «в дальнюю дорогу». Среди тех, кто здесь торгует, шли упорные слухи о том, что «Книжка» (либо ее подобие) будет теперь находиться на обновленной Старосенной площади.

Никаких сборов мы не увидели. Торговля шла в обычном режиме, а полученное предписание предприниматели и реализаторы охотно демонстрировали любопытствующим журналистам, при этом заверяя, что «никуда отсюда не уйдут, будут стоять до последнего и бороться за свои места всеми способами».

Как стало известно, одни предприниматели рынка поехали в Киев в поисках решения своей проблемы, другие собрали в Одессе срочную пресс-конференцию, где заявили, что решение о сносе рынка незаконно. Они демонстрировали пакеты документов, из чего стало ясно, что изначально инициатива уничтожения «Книжки» исходила от Одесской областной прокуратуры.

После нескольких судов в Одессе рассмотрение дела перенесли в Киев. Собственно, как раз сегодня там должно проходить судебное заседание по апелляции предпринимателей «Книжки».

Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета, между тем, как мы уже говорили, выдало уведомление о сносе рынка. Основание: нарушение Правил размещения временных сооружений. Якобы вместо положенных временных конструкций на «Книжке» стоят капитальные.

Предприниматели с этим категорически не согласны. Они говорят, что никаких капитальных конструкций на рынке нет, все они без фундамента, то есть, все правила соблюдены.

Страсти кипели, и все были в ожидании: что же будет дальше?

Сами предприниматели собирались в дату предполагаемого сноса рынка выйти (даже ночью) на дежурство, чтобы не допустить демонтажа конструкций.

В общем, тучи над «Книжкой» сильно сгустились. Но так же быстро и рассеялись, во всяком случае, пока.

Сначала на страничке «Спасем «Книжку» от сноса» на Фейсбуке появилась информация, что Кассационный хозяйственный суд, мол, признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета о сносе рынка. Предприниматели и те, кто их активно поддерживает, уже выражали восторг по этому поводу, как уже на следующий день ряд СМИ опровергли эту информацию, ссылаясь на то, что на официальном сайте «Судова влада України» в разделе «состояние рассмотрения дел» говорилось, что по данному делу назначен лишь состав суда.

Впрочем, как стало известно, о судьбе «Книжки» можно не беспокоиться – во всяком случае, в ближайшее время. Судя по всему, продолжение этой истории будет только в начале сентября, когда дело начнут рассматривать в Кассационном хозяйственном суде. Об этом сообщили в контакт-центре суда.

Подождем…