Хочется полежать-поспать? Вам – в парк или в сквер!

Вот бывает так: средь бела дня вдруг захочется поваляться, а то и вовсе поспать. Кажется, этот вопрос в наши дни решен: для этого, оказывается, вовсе не нужно торопиться домой и укладываться на любимый диван. Парки-скверы-сады на что? Вы спросите, о чем это я? А вы в разгар дня пройдитесь по тем самым общественным местам для отдыха – сразу поймете.

Нет, пару лет назад, когда на Соборной площади поселились на одной скамейке сразу две маргиналки, которые вели себя, мягко говоря, не совсем пристойно, то общественность забила тревогу. Но те орали слишком громко, денег нагло требовали, чем вызвали возмущение окружающих. И вскоре ими таки занялись.

Люди без определенного места жительства, лежащие (именно лежащие) на скамейках, между тем, встречаются практически на каждом шагу. Так, к примеру, один из одесских блогеров на своей страничке в Фейсбуке опубликовал очередные фото. Речь идет месте более чем приметном – сквере (он носит имя А.С.Пушкина) напротив железнодорожного вокзала. Да, все знают: здесь маргиналы частенько кучкуются. Теперь там поселилась целая семья. С маленькими детьми.

Спят, правда, на траве, белье сушат прямо здесь же. Кроме них, отмечены и другие «прописавшиеся» здесь люди. Благодать!

Пошли дальше. И вот тут уже совсем интересно. Опять-таки Соборная площадь. День-деньской. На самой уютной скамье, в тенечке, развалился молодой человек. В обуви, ясное дело. Спит себе спокойно. Тихий час у него. При этом на маргинала или иного какого-нибудь отщепенца никак не похож. Обычный себе молодой человек. Проходившие мимо девушки переглянулись: «Не, ну нормально?».

А теперь мы в Горсаду. Обычный день, примерно полдень. Все скамейки, особенно те, что в тени, – заняты. Сидят люди, отдыхают. Но другим присесть нельзя, и по той причине, что сразу несколько скамеек (тоже в тенечке) заняты отдыхающими: лежат себе, кто спит, кто в телефоне копается, кто просто о чем-то задумался – лежа. Проходит мимо бабуля. Скамеечку ищет, хоть кусочек скамеечки, чтобы присесть. Смотрит на это «лежание», головой качает. В ответ – никаких реакций, хотя существо, уютно возлежащее на общей скамье, в этот момент вовсе не дремало.

Спросите: как же так? Это же Горсад, а не пляж, не собственная квартира с удобным диваном, не ночлежка. Вот и я могу лишь спросить то же самое. И если с маргиналами и лицами без определенного места жительства как-то если не понятней, то хоть привычней, то с обычными «возлежащими» – целая тьма вопросов. Без ответа. Может, это теперь так принято? Укладывается себе человек, в обуви, посапывает сладко, ну а тот факт, что другим и присесть негде, что после его обувочки потом кто-то в белой юбочке присядет – так это ж мелочи, правда?

Напомним заодно, что в ходе недавнего аппаратного совещания в мэрии прозвучала информация, что люди без определенного места жительства «перебрались» из Преображенского парка, где они обитали целыми «поселениями», в Старобазарный сквер. Связано это с тем, что в парке сейчас идет реконструкция, которая очень помешала мирной жизни маргинальных «колоний».

Так что спокойного бай-бай на обычных городских скамейках!..