Разгар июля: нам не расстаться с… Новым годом!

Разгар лета. Жара. Пока одни радуются солнцу и морю, а другие клянут июльское «пекло», среди одесситов имеется целая группа граждан, которая никак не может расстаться… с Новым годом.

Когда-то был популярен анекдот, суть которого сводится к тому, что крикливая жена ругает мужа за то, что он все никак не вынесет елку, а дело происходит 1 мая.

Так вот, анекдот этот в Одессе давно устарел. Уж не знаю, по каким причинам, но в соцсетях часто появляются фотографии, наглядно демонстрирующие, что вот, мол, несмотря на летнюю жару, у кого-то все еще стоит наряженная елка.

На одесских улицах даже сейчас можно встретить объявления (вовремя не убранные), что дюжие ребята готовы доставить новогоднюю елку непосредственно к вашей двери прямо сейчас, что читается в эти жаркие дни, сами понимаете, исключительно в качестве анекдота. Точно так же «к месту и ко времени» смотрятся другие объявления, связанные исключительно с новогодними праздниками. Особенно «шикарен» дедушка Мороз в шапке и шубе на фоне неимоверно жаркой июльской погоды.

В одном из старых дворов Одессы существует что-то вроде традиции. Там растут молодые елочки, одну из них украшают игрушками, которые висят потом круглый год. Местные говорят, что это, мол, ко всеобщей дворовой удаче.

Но и это еще не все. В Одессе, оказывается, весь год, начиная с 1 января, идет что-то вроде соревнования, кто позже выбросит ту самую новогоднюю елку, которая давно уже не елка, а нечто елочнообразное.

И вот вам вести с этих «новогодних полей» на сегодняшний день. Как рассказывает (и показывает) одессит Дмитрий Шпинарев, ему удалось зафиксировать, как 3 июля некий «слабак» таки решил расстаться со своей новогодней елкой. О «слабаке» я не случайно. В комментариях некоторые одесситы стали признаваться, что они пока «не сдаются»: новогоднее деревце у них все еще «при деле». Зачем? Ответа на этот вопрос нет, стоит только удивляться. Впрочем, у каждого, как известно, свои причуды.

Одесситка Лариса Дрогичинская опубликовала на своей странице в Фейсбуке любопытное фото: 6 июля еще какой-то южнопальмирец сдался: выбросил в мусорный контейнер свою новогоднюю елку. Она, правда, уже необыкновенного «ржавого» цвета, но все же елка!

И насчет соревнования в этом юморном вопросе я тоже нисколько не преувеличиваю. Так, в прошлом году был поставлен своеобразный одесский рекорд: прошлогоднюю елку выбросили… за три дня (!) до очередного Нового года. То есть, по сути, она простояла целый год.

Весело живем, честное слово: по-нашему, по одесско-новогоднему!