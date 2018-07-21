А вы за какую команду играете, мистер Трамп?

В Хельсинки завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры глав государств продлились 2 часа 10 минут. Открытую часть переговоров, которая продлилась немногим более пяти минут, лидеры стран завершили рукопожатием. Его инициатором был Трамп. Президент России предложил американскому коллеге обсудить все болевые точки. Об этом Путин заявил, открывая встречу. Трамп в свою очередь отметил, что намерен обсудить весь спектр тем: «от торговли до военных вопросов, ракет и ядерной тематики до отношений с Китаем». Президент отверг все 210 заявлений, подготовленных его администрацией в течении многих месяцев, и делал собственные заявления и комментарии, от чего команда Трампа была в шоке. Американский лидер на просьбу журналистов прокомментировать встречу назвал прошедшую часть «очень хорошим началом», – передает агентство «Рейтер». Оба президента прибыли на место проведения переговоров с опозданием. Путин задержался из-за прилетевшего на полчаса позднее самолета, но оказался первым в президентском дворце. Трамп приехал на 20 минут позже. Саммит в Хельсинки – первая полноформатная встреча двух президентов. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.

Итоги саммита

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Путиным была открытой и очень продуктивной. Об этом сообщает «Рейтер». По словам американского президента, проведенные вместе с Путиным часы были очень конструктивными. Он также сообщил, что российский лидер – «славный соперник», и это комплимент. Трамп указал, что после переговоров отношения России и США начали меняться. В то же время он указал, что текущее состояние российско-американских отношений – вина обеих сторон. Наихудшее их сотсояние произошла из-за «охоты на ведьм», развязанной предыдущей администрации США. По его мнению, конструктивный диалог с Москвой открывает новые возможности для мира, а прошедшая встреча – начало длительного процесса. «Мы сделали первые шаги в направлении более светлого будущего, основанного на сотрудничестве и мире», – сказал он. Трамп отметил, что в ходе беседы поднимались вопросы предполагаемого вмешательства России в американские выборы, оказания давления на Иран в связи с его ядерной программой, обсуждалась ситуация в Сирии, международный терроризм и нераспространение ядерного оружия. Трамп считает, что американские военные взаимодействуют с российскими лучше, чем политики двух стран. Об этом он заявил в понедельник, 16 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным, сообщает «Рейтер». «Наши военные ладят. Они ладят, возможно, даже лучше, чем наши политические лидеры в течение долгих лет. Они координируют действия в Сирии и других местах». Президент США заключил, что дипломатия куда лучше вражды и конфликтов, и высоко оценил «очень продуктивный диалог». Путин после встречи также заявил, что стороны не решили многочисленные проблемы, но сделали первый важный шаг. Он добавил, что они в целом довольны своей первой полноформатной встречей. Переговоры президентов России и США в Хельсинки, включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, продлились почти четыре часа.

Критика Трампа «русофобами» из Сената США

Сенатор США Джон Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам Сената, опубликовал заявление о встрече президента Трампа Владимиром Путиным в Хельсинки. «Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой. Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру. Заманчиво описывать пресс-конференцию как жалкий разгром – как иллюстрацию опасностей недоподготовки и неопытности. Но это были не странные твиты начинающего политика. Это был преднамеренный выбор президента, который, похоже, решил реализовать свои заблуждения в отношении теплых отношений с режимом Путина, не обращая внимания на истинную природу своего правления, его жестокое пренебрежение суверенитетом своих соседей, его соучастие в убийстве сирийского народа, его нарушение международных договоров и его нападение на демократические институты во всем мире. Пресс-конференция Трампа в Хельсинки знаменует собой недавний низкий момент в истории американского президентства. То, что президент присутствовал в Хельсинки с командой компетентных и патриотических советников, делает его ошибки и капитуляции еще более болезненными и необъяснимыми. Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном. Президент Трамп не только не смог говорить правду о противнике; но выступая за Америку перед миром, наш президент не смог защитить все, что делает нас такими, какие мы есть, – республикой свободных людей, посвященной делу свободы в стране и за рубежом. Американские президенты должны быть чемпионом по этой причине, если это будет успешным. Американцы ждут и надеются, что президент Трамп примет эту священную ответственность. Остается только надеяться, что они не ждут совершенно зря», – сказал Маккейн. Члены Республиканской партии в Сенате раскритиковали главу государства за «подчинение» Путину в Хельсинки. Линдси Грэм предложил президенту Трампу проверить, есть ли в подаренном Путиным футбольном мяче с символикой ЧМ-2018 «жучки». Сенатор заявил, что «никогда бы не допустил, чтобы такой подарок попал в Белый дом», – написал он в Twitter. В свою очередь глава Комитета по иностранным делам Боб Коркер заявил о полном разочаровании позицией президента США на встрече с главой России в Хельсинки. Факт вмешательства Москвы в выборы 2016 года несомненен и спецслужбы не давали Трампу сомневаться в обоснованности выводов о роли РФ, заявил он. Спикер Палаты представителей Пол Райан также заявил, что спецслужбы установили факт вмешательства России в выборы, по итогам которых страну возглавил Трамп.

Соглашения по Украине

В ходе Хельсинской встречи Президент России и его американский коллега договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине. Об этом российский лидер рассказал в интервью Первому каналу. «Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», – сказал Путин. По его словам, это может стать позитивным элементом движения вперед. В случае урегулирования спора между «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитражном суде РФ будет готова продлить контракт на транзит российского газа в страны ЕС через территорию Украины, – заявил Путин. «Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины. Более того – мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже», – сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США в Хельсинки. «Американская политика в отношении Украины и России после сегодняшней встречи вряд ли изменится», – об этом бывший посол США в Украине Джона Хербст сказал в эфире телеканала Bloomberg. «И в Киеве встреча в Хельсинки вызывает беспокойство, поскольку война на Донбассе продолжается».

Иллюзии Порошенко и Со

«То, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин уделили мало внимания украинскому вопросу во время заявлений по итогам встречи в Хельсинки, не означает, что вопрос Украины утратил актуальность, считают во фракции «Блок Петра Порошенко». Это не может свидетельствовать о том, что Украина не является насущным, актуальным или приоритетным вопросом внешней политики для США. Считать тот факт, что во время официальной пресс-конференции об этом в очередной раз так называемый вопрос Украины упоминал только Путин, не означает, что мы можем говорить, что этот вопрос остается вне внимания Соединенных Штатов», – сказала народный депутат из БПП Ирина Фриз в комментарии агентству «Интерфакс-Украина». По ее мнению, вопрос Украины был ключевым вопросом на этих переговорах. «Другая сторона – кто и в каком формате вышел с этим в публичную плоскость, не всегда будет означать, что на самом деле было за кулисами на переговорах относительно Украины», – отметила нардеп БПП. «Украина была и остается в приоритетах НАТО и США», – заявил украинский президент Петр Порошенко, комментируя итоги встречи в Хельсинки. Его слова приводит телеканал ICTV. «Базируясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США», – сказал Порошенко. По словам украинского лидера, то, что президент России Путин так много говорил об Украине, значит, что «ему оно свербит». Ранее, после участия в саммите НАТО, Порошенко заявлял, что никто не сможет препятствовать курсу Украины на членство в альянсе. «Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции», – отметил он. В июне 2017 года Киев назвал вступление в НАТО внешнеполитическим приоритетом, однако в марте 2018 года спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что страна не готова ко вступлению в альянс.