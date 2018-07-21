Глеб Милютин: На мобильное приложение «Легальный акциз» небезразличные граждане направили 224 жалобы

Как сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, в жалобах предоставлена информация относительно возможных нарушений законодательства со стороны реализаторов алкогольных напитков и табачных изделий: продажа без марок акцизного налога, отсутствие у субъектов хозяйствования лицензий, продажа подакцизной продукции несовершеннолетним.
По состоянию на конец июля текущего года по фактам, изложенным в жалобах, проведено 134 проверки, к недобросовестным предпринимателям применены штрафные санкции на общую сумму более 809,5 тыс. грн.
Глеб Милютин указал, что пользователи мобильного приложения в любое время могут обратиться к интерактивной карте для получения информации относительно наличия у субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Если место продажи обозначено на карте зеленым цветом - такая лицензия у субъекта хозяйствования есть, если красным - соответствующие разрешительные документы отсутствуют.