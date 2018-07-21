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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Глеб Милютин: На мобильное приложение «Легальный акциз» небезразличные граждане направили 224 жалобы

Категория: Новости

Глеб Милютин: На мобильное приложение «Легальный акциз» небезразличные граждане направили 224 жалобы

Как сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, в жалобах предоставлена информация относительно возможных нарушений законодательства со стороны реализаторов алкогольных напитков и табачных изделий: продажа без марок акцизного налога, отсутствие у субъектов хозяйствования лицензий, продажа подакцизной продукции несовершеннолетним.

Внимательность и неравнодушие граждан - это основа для эффективного использования возможностей сервиса «Легальный акциз», что дополнительно защищает потребителей,
 - уверен руководитель.

По состоянию на конец июля текущего года по фактам, изложенным в жалобах, проведено 134 проверки, к недобросовестным предпринимателям применены штрафные санкции на общую сумму более 809,5 тыс. грн.

Благодаря информации, предоставленной жителями Одесщины, интерактивная карта мобильного приложению изменяется в соответствии с реальным состоянием дел,
 - отметил начальник Главного управления ГФС в Одесской области.

Глеб Милютин указал, что пользователи мобильного приложения в любое время могут обратиться к интерактивной карте для получения информации относительно наличия у субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Если место продажи обозначено на карте зеленым цветом - такая лицензия у субъекта хозяйствования есть, если красным - соответствующие разрешительные документы отсутствуют.

Таким образом «Легальный акциз» позволяет жителям и гостям Одесщины избегать покупки подакцизной продукции сомнительного качества. Ориентируясь на карту мобильного приложения, можно быть уверенным, что место продажи подакцизной продукции отвечает требованиям действующего законодательства,
 - обратил внимание начальник фискальной службы.

 



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