Разноцветное развитие

Президент Украины Петр Порошенко назвал два ключевых слова для Украины в 2018 году: «мир» и «развитие». «Пусть слова «мир» и «развитие» соединятся в главный указатель для Украины на 2018 год», – призвал глава государства на своей пресс-конференции. По его словам, «для этого нужны не внутренняя борьба всех против всех, а объединение усилий власти, гражданского общества, местных общин, международных партнеров и инвесторов. Это единственный возможный путь к успешной Украине», – добавил Порошенко. Зададимся вопросом: «Что понимает Порошенко под термином «развитие»»? Ясно, что «механическое объединение усилий» не может породить «развитие». Понимает ли он вообще то, что ему подсунули невежественные спичрайтеры? Понятие «развитие» является одним из наиболее часто используемых манипуляторами и разного рода политическими «наперсточниками» сегодня! Обратимся к истории науки. Проблемой развития занимался известный психолог Клер Уильям Грейвз (1914-1986), разработав для его описания так называемую «теорию уровней развития человеческих биопсихосоциальных систем» (теорию «спиральной динамики»). Грейвз утверждал, что человек и общество в целом – это открытая развивающаяся система, что адаптационные возможности нашего мозга неограниченны, что в ответ на изменившиеся условия жизни люди развивают новые системы ценностей, изменяя собственный уровень психологического существования. Теория Грейвза поможет нам показать несостоятельность спичрайтеров Банковой.

Парадигмы мышления

Картина мира представляет собой мощный фильтр, через который пропускается всё, что человек видит, слышит и ощущает. То, чему нет места в картине мира человека, может быть отфильтровано и не дойти до его сознания. Фильтрация происходит бессознательно. Если же в какой-то момент окажется, что картина мира полностью неадекватна, сознание может впасть в ступор, ему потребуется значительное время на переосмысление. Картины мира разных людей представляют собой широчайший спектр, каждую картину мира можно представить определенным цветом радуги. Назовем такие одноцветные картины мира парадигмами мышления, поскольку каждая из них задает строгую и непротиворечивую систему фильтрации и интерпретации всего, что человек видит, слышит и ощущает, – «проторенные дорожки» его мышления, способ восприятия и постижения мира. Парадигмы мышления – это система координат в пространстве картин мира. Люди, мыслящие в рамках разных парадигм мышления, выглядят в глазах друг друга как действительно живущие в разных «мирах» или «биопсихосоциальных системах», можно сказать существуют в различных туннелях реальности.

Теория уровней развития биопсихосоциальных систем К.У.Грейвза

«Спиральная динамика» выделяет и описывает парадигмы мышления, а также объясняет, как мышление развивается от одних парадигм к другим. Каждая задает свой уникальный способ восприятия и постижения мира, и каждая является основой для следующей. Парадигмы мышления не бывают хорошими или плохими – они отражают способ, как мы думаем, во что мы верим или что ценим. На основе наших ценностей мы совершаем хорошие или плохие поступки, а парадигмы являются способами преобразования ценностей в поступки. Люди, объединенные одной парадигмой мышления, с одинаковых позиций воспринимают и интерпретируют информацию, они понимают поступки друг друга. Парадигмы мышления характерны как для отдельного человека, так и для коллектива и больших социальных систем.

Бежевый мир – мир инстинктов

Начнем описание миров с самого нижнего. В бежевом мире царят инстинкты, где очень непросто удовлетворить самые насущные потребности. Здесь царят голод и жажда, холод и страх, здесь мир представляет собой одну сплошную угрозу. Исторически бежевый мир возник самым первым, задолго до появления племенного строя, когда отдельные семьи вынуждены были выживать как охотники-одиночки. С тех пор на Земле не осталось мест, где бежевый мир царил бы постоянно – но время от времени люди сами загоняют туда друг друга в результате войн и неумелого или преступного правления. В младенчестве, родившись, мы пришли в бежевый мир, откуда вскоре благополучно вышли благодаря заботе родителей.

Фиолетовый мир – мир магии

Фиолетовый мир – это мир магии и суеверий, мир добрых и злых духов. Магические представления архаичных народов, живущих на разных концах Земли, удивительным образом совпадают. «Маг» совершил действие, и природа обязана дать желаемое. Однако безопасность не дается даром – за нее приходится платить полным подчинением, с одной стороны, коллективным интересам, с другой стороны, – системе ритуалов и правил. Человек фиолетового мира связан множеством табу, правил и ограничений, он лишен собственного «Я». Достаточно отъехать подальше от города «в глубинку», и вы встретите фиолетовый мир суеверий, мало изменившийся за тысячи лет. Каждый из нас проходил через фиолетовый мир в детстве, когда мир открыт и интересен, а родители сильны и заботливы.

Красный мир – мир-джунгли

Рамки фиолетового мира тесны для личности – осознав себя, личность вырывается оттуда на простор красного мира. Красный мир – это мир героического Эго. Столкновение Эго, не ограниченное никакими правилами, превращает мир в джунгли. Красный мир – это мир олимпийских богов и героев, где высшей ценностью является власть. В предыдущем, фиолетовом мире власть – это ярмо долга и ответственности за благополучие других, которое приносит уважение, но не богатство. В красном же мире власть – это единственный источник богатства. Красный мир приводит к возникновению рабства. Азиатские диктатуры и варвары-кочевники, бандитские королевства и пиратские «республики», конкистадоры и «солдаты удачи» – примеры красных миров. Но и сегодня так живет населения 20% земного шара – и не только в отсталых странах, но и развитых. Респектабельные начальники «лидерского типа», маленькие диктаторы, серьезные бандиты и многие политики мыслят категориями борьбы и победы, славы и власти. Оборотная сторона власти – слава. Это слово родилось в красном мире и обозначает мерило власти. Обладатель славы – герой – выделяется из массы людей, ему приписывается харизма и божественное происхождение. Борьба, победа: типичные слова красного лексикона. Каждый из нас в раннем детстве проходил через красный мир, осознав собственное «я» и пробуя границы власти – вначале над родителями и близкими. Кто-то так и застрял в красном мире, остальных же родители и школа попытались побыстрее перевести в мир, следующий – синий.

Синий мир – мир Порядка

Люди, которые ищут и находят в жизни Смысл, эти люди живут в синем мире. Это замечательный мир Порядка и Верного Пути. Здесь царят не герои – здесь царят Правила, определенные свыше, Небесами, высшей властью, обществом. Соблюдение кодекса поведения означает заслуженную награду, а нарушение – чувство вины и наказание. Синий мир возникает в «осевое время» (6 век до н.э.), когда возникают религии совершенно нового типа – этические. Важно не то, как ты совершил ритуалы, а то, как ты поступаешь. Умеешь ли ты различать добро и зло и подчиняя всю свою жизнь кодексу поведения. Синий мир пытается обуздать красную стихию, заодно «цивилизовав» фиолетовую окраину. Синий мир – это мир христианского, исламского и любого другого религиозного фундаментализма, конфуцианский Китай и викторианская Англия, средневековый рыцарский кодекс чести и «моральный кодекс строителя коммунизма». От конца I тысячелетия до н.э. и до сегодняшнего дня синий мир – основа стабильности человечества. Структура синего мира – это иерархия. Так устроены церковь и корпорация, государство, полученное в наследство от конституционных монархий современными республиками, которые часто такими монархиями и являются, даже при условии периодической выборности «монарха» и армия, где красной массе пытаются навязать синие уставы, чтобы привести ее если не в боеспособное, то хотя бы в безопасное состояние. Типичная фигура синего мира – бюрократ, формально соблюдающий все правила и мастерски выживающий в иерархической системе. Синий мир, даже в условиях «нормального средневекового зверства», завораживает строгостью своих форм. Честь означает следование Кодексу поведения даже в ущерб своим собственным интересам, а порой и жизни.

Оранжевый мир – капиталистический мир-механизм

Оранжевый мир – это «расколдованный» мир-механизм, рациональный и познаваемый, а значит, и управляемый. Для оранжевого человека жизнь – партия в шахматы! Успех – вот ключевое слово оранжевого мира, и потому символы успеха здесь ценятся больше красной власти и синих правил. Целью оранжевых является выигрыш, и поэтому их кумир – технология, а образ жизни и верховный принцип – конкуренция. Однако оранжевый мир вовсе не похож на красный, где ошибок не прощают и слезам не верят. В оранжевом мире можно выиграть, проиграть и снова выиграть, упасть и опять подняться. Оранжевые не останавливаются на достигнутом, они постоянно доказывают себе и другим тезис «я способен». Оранжевый человек – это предприниматель по жизни: мотивация достижения стоит на первом плане. Типичные герои оранжевого мира – предприниматели, инженеры, ученые, артисты и другие деятели культуры. Исторически оранжевый мир появляется в эпоху Просвещения и промышленной революции, постепенно развертываясь под флагом либерального капитализма и захватывая всё новые пространства. В целом, это тот мир, где живет сегодня человечество, но почти вся власть и богатство сосредоточены сегодня именно здесь. Здесь живет средний класс развитых стран, это также мир науки и массовой культуры. Типичная структура оранжевого мира – корпорация, имеющая сложную структуру и управляемая людьми, выдвинувшимися благодаря заслугам. Даже государство оранжевого мира имеет признаки корпорации.

Зеленый мир – мир гармонии

Оранжевая гонка за наживой и успехом не имеет конца. Утомленные этой гонкой, порожденными ею конкуренцией, бездуховностью и неравенством или с самого начала не желающие включаться в эту игру, опускаются в синий мир, где есть смысл и ответы на все вопросы. Есть возможность сделать шаг не вниз, а вверх – в новый зеленый мир – мир гармонии и совместного развития, построенный на идеалах любви и взаимопонимания. Это мир гуманизма, взаимной заботы и духовности. Дарованные сверху правила тут не нужны: здесь люди хотят гармонии, и они договариваются. Здесь не место наживе и эгоизму. Основные ценности здесь – не власть, не деньги, а гармония и взаимоотношения. Это мир консенсуса и духовной экологии. Входной барьер в зеленый мир для человека – высокий уровень личного развития, для социума же необходим определенный уровень благосостояния – ведь продуктивность зеленого мира существенно ниже. Зеленый мир приходит только в богатые места, где первые потребности удовлетворить несложно, а от иных потребностей можно и отказаться. Зеленый мир – это мир справедливости, понимаемой не как воздаяние за заслуги, а как неоспоримое равенство возможностей.

Желтый мир – мир-калейдоскоп (ПОСТМОДЕРНИЗМ)

Не зря зеленый цвет похож на цвет болота: здесь всё происходит медленно и далеко не самым эффективным способом, чтобы не нарушить гармонию и не задеть чьи-то интересы. Те, которых это не устраивает, вырываются в желтый мир и, подобно серфингисту, скользят по поверхности (заповедь «Ни в чем не укореняться!») – обитатель желтого мира не дает поймать себя ни деньгами, ни властью, ни статусом. Желтый мир – это мир сегодняшнего сетевого сообщества, вырвавшегося из тесных рамок мира зеленых идеалистов. Он возник с широким распространением Интернета, открытой среды для самореализации и самовыражения, где правила оранжевого капитализма игнорируются хотя бы в силу опережающего темпа развития. Желтый мир – это калейдоскоп систем и форм, в нем знания и компетентность важнее ранга и статуса. Изменения являются нормой жизни, для человека естественно быстро и безболезненно адаптироваться к ним. Человек в желтом мире живет множеством жизней одновременно и может свободно скользить по мирам: он предстает то синим правоверным, то оранжевым честолюбцем, то зеленым источником всеобщей любви, но всё это для него – лишь роли, не затрагивающие внутренней сущности (игровая установка). Часто называют желтый мир первым миром второго порядка – потому что его представители способны понимать и принимать людей других миров, в то время как во всех предыдущих мирах их обитатели нормально воспринимают только своих людей и свои идеи, фильтруя всё остальное. Независимость, свобода, достоинство, компетентность – вот единственные ценности желтого мира. Деньги даются здесь без особого труда и не слишком ценятся – они важны только как инструмент достижения свободы, а к внешним признакам свободные люди желтого мира равнодушны. В желтом мире можно добиваться своих целей, никому не вредя, в то время как в красном победителю принадлежит только то, что он отнял у других, а в оранжевом – то, что он выиграл. Обитатель желтого мира – мастер стратегии win-win («выигрыш-выигрыш»). Для красных этот подход непонятен, синие допускают договоренность на основе правил, оранжевые – временный компромисс, зеленые – компромисс ради гармонии. И только для желтых win-win – это не компромисс как взаимная уступка, а реальное нахождение взаимного выигрыша.

Бирюзовый мир: КВАНТОВЫЙ мир – целостный (ХОЛИЧЕСКИЙ) организм

Можно бесконечно скользить по поверхности желтого мира, наблюдая смену картинок в калейдоскопе. Однако неизбежен поиск смысла на новом уровне – там, где ответы синего и зеленого миров уже лишены значения. Этот новый бирюзовый мир только забрезжил на горизонте в виде отдельных идей, мыслителей и книг. Обитатели бирюзового мира видят мир единым организмом, в котором души всех людей происходят из одного корня. Если желтый мир – это «хай-тек», то бирюзовый – «хай-хьюм» (high-hume), т.е. мир высоких психотехнологий, духовных учений и практик.

Вопрос о количестве миров остается открытым. Будем помнить, что в свое время обитатели каждого мира очень долго считали его последним и совершенным – пока не появлялся следующий. Осознание множественности миров – первый шаг к осознанию своего мира и присущих ему ограничений, а значит – стимул к дальнейшему развитию, открытию для себя новых, более высоких миров и открытию себя для них.

Плюрализм «миров» Грейвза

Создатель теории «спиральной динамики» Клер Грейвз обнаружил, что парадигмы «движутся зигзагом» между темами самовыражения и самопожертвования: теплые цвета маркируют парадигмы самовыражения (индивидуалистические, материалистические), а холодные – парадигмы самопожертвования (коллективистические, идеалистические). Собственно, именно поэтому он назвал свою теорию «спиральной»: каждый раз идет возврат к предыдущему, но на более высоком уровне. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ВСЕГДА ИДЕТ В СТОРОНУ УСЛОЖНЕНИЯ ЖИЗНИ. РАСШИРЯЕТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ШИРОТА ВЗГЛЯДА НА МИР, РАСТЕТ ЧИСЛО «СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ» И ГРАНЕЙ ЛИЧНОСТИ, РАЗНООБРАЗИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО, УСЛОЖНЯЮТСЯ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Парадигмы возникают вначале у отдельных наиболее «продвинутых» людей, а по мере изменения условий жизни распространяются подобно волнам. Среди окружающих нас людей редко можно встретить «чистые» цвета спектра: парадигмы могут сосуществовать в рамках сознания одного человека, не пересекаясь, поскольку относятся к разным сферам его жизни. Человек может быть оранжевым предпринимателем на работе и строгим синим отцом семейства, а по-красному болеть за свою команду. По Грейвзу, миры в лице разных людей сосуществуют в рамках одной компании, одного государства, соседей по лестничной площадке и соседних народов, создавая множество проблем взаимопонимания. «Красный» нувориш никогда не поймет, что ему талдычит «синий» бюрократ – какие правила могут быть, если право только одно: «я так хочу»? «Синий» бюрократ с неприязнью относится к «красному» и «оранжевому» нарушителям правил (хотя нарушают они их из разных соображений). «Оранжевый» с презрением относится к «красному», полагая его примитивным: зачем силой брать то, что само придет в руки? Для «оранжевого» естественно вернуть проигравшему выигрыш, чтобы иметь возможность сыграть еще раз. «Зеленый» может тихо ненавидеть «синего»: ведь он за инструкциями не видит живых людей! А «синий» считает «зеленого» рохлей, у которого ни правил, ни порядка!

Удручающие итоги

Развитие, по Грейвзу, – это равномерное усложнение социальной системы при переходе от уровня к уровню. А в заявлении Президента, приведенной в начале, явно присутствует цветовая какофония: мир в стране соответствует «зеленой» стадии, «красный» президент Порошенко, который вверг всю стану в эпоху «красных» постмайданных джунглей, пытается создать перед «желто-оранжевой» Европой ложно-«синий» образ Украины. О каком «развитии» здесь можно говорить?