Новое смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло ночью в Одесской области

По информации ГСЧС, трагедия произошла около полуночи на 412 километре трассы «Одесса-Киев» в Ивановском районе. Там столкнулись микроавтобус «Volkswagen» с грузовиком «КАМАЗ».

В результате сорока шести летний водитель микроавтобуса погиб на месте, а его двадцати пяти летний сын скончался по дороге в больницу.

При этом передняя часть микроавтобуса была столь сильно деформирована, что для того, чтобы достать тело водителя, пришлось вызывать спасателей, которые при помощи спецоборудования разрезали салон.

Проводится расследование. По неофициальной информации, виновником столкновения стал сам погибший, который не выдерживал безопасной дистанции движения и столкнулся с грузовиком, который совершал маневр.

Напомним, что на прошлой неделе на той же Киевской трасе при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли пять человек.