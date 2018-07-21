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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Новое смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло ночью в Одесской области

Категория: Новости


Новое смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло ночью в Одесской области

По информации ГСЧС, трагедия произошла около полуночи на 412 километре трассы «Одесса-Киев» в Ивановском районе. Там столкнулись микроавтобус «Volkswagen» с грузовиком «КАМАЗ».

В результате сорока шести летний водитель микроавтобуса погиб на месте, а его двадцати пяти летний сын скончался по дороге в больницу.

При этом передняя часть микроавтобуса была столь сильно деформирована, что для того, чтобы достать тело водителя, пришлось вызывать спасателей, которые при помощи спецоборудования разрезали салон.

Новое смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло ночью в Одесской области

 

Проводится расследование. По неофициальной информации, виновником столкновения стал сам погибший, который не выдерживал безопасной дистанции движения и столкнулся с грузовиком, который совершал маневр.

Напомним, что на прошлой неделе на той же Киевской трасе при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли пять человек.



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