ЧП произошло сегодня в Старобазарном сквере

Про информации ГУНП, около половины одиннадцатого поступил сигнал о том, что на территории Сквера возле памятника находится мужчина без признаков жизни. На место срочно прибыла оперативная группа. Она обнаружила тело умершего мужчины приблизительно тридцати летнего возраста.

Проводятся экспертизы. Решается вопрос о внесении случившегося в ЕРДР по части 1 статьи 115 УК Украины (убийство). Впрочем, признаки насильственной смерти на теле отсутствуют, а согласно предварительной информации, причиной смерти могло стать алкогольное или наркотическое отравление.

Напомним, что взять под контроль Старобазарный сквер полицию неоднократно просили депутаты горсовета, ссылаясь на то, что после начала реконструкции Преображенского парка именно туда «перебазировались» лица без определенного места жительства, ведущие асоциальный образ жизни.

Однако директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов сообщил, что у руководимого им ведомства нет кадрового ресурса для обеспечения там стационарного поста и пообещал рассмотреть такую возможность только осенью, когда после окончания курортного сезона освободятся сотрудники, занятые в обеспечении общественной безопасности на побережье.