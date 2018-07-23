В департаменте транспорта города предлагают создать новое подразделение

На сегодняшний день ни в полиции области, ни в департаменте транспорта города нет специалистов, которые отвечали бы за анализ аварийных ситуаций на дорогах. Об этом в ходе совещания сообщил директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

По его убеждению, это препятствует оперативному реагированию на ситуацию, определению наиболее опасных участков, выяснению причин происходящего и разработки мер для повышения уровня безопасности как водителей, так и пешеходов.

Поэтому он предложил создать новое подразделение в департаменте транспорта, по меньшей мере, из двух сотрудников, которые и займутся мониторингом и анализом ситуации с ДТП на улицах Одессы.