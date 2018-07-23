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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Министр Обороны разжаловал руководителей объединенного центраобеспечения, расположенного в Одессе

Категория: Новости


  Как рассказал министр обороны Степан Полторак, согласно его распоряжению начальник объекта полковник Евгений Король и начальник склада ГСМ подполковник Андрей Мосунов лишены офицерских званий. Теперь они просто солдаты.

Кроме того, начальника отдела хранения ГСМ центра майора Александра Ляляева и начальника Центрального управления обеспечения ГМС тыла вооруженных сил Украины полковника Руслана Кубаля понизили в должности.

А старшbq офицер отдела обеспечения горючим Вооруженных сил Украины подполковник Дмитрий Изварин уволен из Вооруженных сил Украины.

Все материалы по результатам ревизии, проведенной на 46-ом Объединенном центре обеспечения переданы в Военную прокуратуру.

Напомним, что в ходе проверок были установлены хищения сотен тонн горючего и тонны непригодного продовольствия, без документов. При этом часть руководства центра сразу ушла на больничный, а начальник топливного склада исчез вместе с семьей. Вместе с ним пропала значительная часть документации.



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