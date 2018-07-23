Недалеко от известного курорта в море попали канализационные стоки

Этот факт имел место недалеко от курорта Санжейка. Там в непосредственной близости от мощностей КП «Черноморскволдоканал» местные жители обнаружили коричневое пятно характерного цвета и запаха.

Как удалось установить журналистам, утечка произошла именно на этом предприятии. Правда, руководство заверило, что она уже устраняется и вскоре ситуация будет нормализована.

Отметим, однако, что подобное явление в разгар курортного сезона является абсолютно недопустимым. Ведь на самоочищение морской воды требуется не менее трех суток.