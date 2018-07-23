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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Недалеко от известного курорта в море попали канализационные стоки

Категория: Новости


Недалеко от известного курорта в море попали канализационные стоки

  Этот факт имел место недалеко от курорта Санжейка. Там в непосредственной близости от мощностей КП «Черноморскволдоканал» местные жители обнаружили коричневое пятно характерного цвета и запаха.

Как удалось установить журналистам, утечка произошла именно на этом предприятии. Правда, руководство заверило, что она уже устраняется и вскоре ситуация будет нормализована.

Отметим, однако, что подобное явление в разгар курортного сезона является абсолютно недопустимым. Ведь на самоочищение морской воды требуется не менее трех суток.



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