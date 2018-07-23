В Одесской области произошло еще новое бытовое убийство

По информации ГУНП, на территории Овидиопольского района недалеко от дороги было обнаружено тело тридцати восьмилетнего местного жителя.

Согласно результатам проведенного расследования установлено, что погибший перед смертью распивал спиртные напитки со своей подругой.

«Мероприятие» закончились конфликтом. Женщина обратилась за помощью к своему сорока пяти летнему знакомому, который нанес обидчику несколько ударов, от которых тот скончался.

Мужчина задержан. Начато уголовное производство по части 2 статьи 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти).

Следствие продолжается.