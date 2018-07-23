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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Трех грабителей задержали одесские правоохранители

Категория: Новости


Трех грабителей задержали одесские правоохранители

  По информации ГУНП, полицейские задержали двух злоумышленников, которые избили и ограбили сорокалетнего мужчину в Киевском районе.

Начато следствие. Ранее по ориентировке из Винницы правоохранители получили ориентировку от коллег из Винницы о том, что в Одессе может появиться человек, причастный к ограблению в Винницкой области.

Ориентировка была передана патрулям и разыскиваемого гражданина задержали на железнодорожном вокзале, сразу после того, как он приехал в Одессу. Проводятся следственные действия.



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