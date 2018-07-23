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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Пострадавшая в ДТП девушка вышла из комы

Категория: Новости

Пострадавшая в ДТП девушка вышла из комы

  Девушка, которая пострадала 16 мая в ДТП возле села Нерубайское, вышла из комы и постепенно приходит в себя.

Как говорят врачи, то что девушка пришла в себя после двух месяцев комы настоящее чудо. После травм такой тяжести выживают считанные люди, а из комы выходят далеко не все.

На данный момент, девушка постепенно приходит в себя. К ней уже вернулся слух, она реагирует на слова и выполняет элементарные просьбы. К сожалению, пока девушка не может ни говорить, ни писать.

"Из всех букв алфавита пострадавшая указала на букву Т и эмоционально отреагировала на имя Татьяна", - рассказывают волонтёры.


Источник: OD News



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