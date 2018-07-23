В Одессе подожгли автомобиль во дворе жилого дома

Прямо сейчас в Одессе, внутри жилого дома по адресу улица Сегедская 13 неизвестные подожгли авто припаркованное около дома и скрылись в неизвестном направлении.

Очевидица этого происшествия рассказала, что преступники скрылись во дворах по этой же улице в направлении 4 станции Большого Фонтана.

Пока приехала полиция и пожарные машина уже почти сгорела несмотря на то, что очевидцы пытались её тушить. но машина была подожжена умело и потушить её смогли только пожарные.

Никто не пострадал по счастливой случайности, так как пока огонь дошел до бака машины ей потушили.

Машина восстановлению не подлежит.