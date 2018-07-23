«Koktebel Jazz Festival» раскрыл катру всех фестивальных дней

Легендарный музыкальный фестиваль «Koktebel Jazz Festival», который уже в пятый раз пройдёт в Одесской области, раскрыл полную карту всех фестивальных дней.

Главная сцена феста — Nu Jazz Stage – откроется 16 августа в 19:30. Уже по традиции первый коктебельный вечер будет посвящён украинской музыке, где сыграют «Dakh Daughters», «Onuka», Олег Скрипка и НАОНИ. Первой на сцену выйдет харьковская группа «Heart Beat Brass Band», получившая приз зрительских симпатий на Open Stage в прошлом году.

На следующий день на сцене Nu Jazz представят программу «Мастерская и друзья на море». Она соберёт новые украинские проекты: «O.Oficial», Alina Pash, «YUKO» и «Счастливые люди».

18 августа гости «Коктебель джаз феста» смогут окунуться в атмосферу начала 2000-х. А помогут перенестись на десяток лет назад легендарные «Morcheeba» в своём «золотом» составе, экс-вокалистка «Massive Attack» Мартина Топли-Берд, которая впервые выступит в Украине, «KOOP OSCAR ORCHESTRA» в новом составе и «Лучшая певица 2017 года» по версии журнала «ELLE Ukraine» Лаура Марти.

Заключительный день «Коктебеля» станет не только самым насыщенным по количеству музыкантов, но и наиболее разнообразным в жанровом плане. 7 артистов начиная с 17 часов будут зажигать морскую сцену. Это будут одесский романтик Феликс Шиндер и коллектив «Деньги Вперёд», финалист национального отбора на «Евровидение» и участник телепроекта «Голос страны» Laud, электро-фэшн дуэт из Вильнюса «Beissoul & Einius», легендарный регги-бэнд «Inner Circle», украинский электроакустический коллектив из Днепра «DZ’OB» и группа «Drum&Tuba Band», сочетающая хип-хоп и духовые инструменты.

Билеты на фестиваль можно купить как через сайт, так и непосредственно перед входом в зону фестиваля на базе отдыха «Чайка». Цены на билеты незначительно отличаются в зависимости от фестивального дня.

Кроме основной сцены на «Коктебеле» все 4 дня будет работать «Open Stage», который, к слову, посетить можно будет бесплатно. Открываться сцена будет ежедневно в 10:20. 16 августа на ней выступит Юрий Самовилов Гуртом, «Роялькіт» и «adm:t», 17 августа — «Jungleman», «Aliens Love the Ocean» и «Verry The Jerry», 18 августа — «The Muss», «Love & Joy» и «Le Cœur», 19 августа — «Tatis».

Напомним, международный фестиваль «Джаз Коктебель» считается одним из самых старых в Украине. После аннексии Крыма фестиваль покинул родной посёлок Коктебель и перебрался в Одесскую область. С 2016 года легендарное музыкальное мероприятие страны осело в Черноморске под Одессой.

За 16 лет существования «Джаз Коктебель» принял на своих сценах более 3 тысяч артистов, среди которых Горан Брегович, Нино Катамадзе, «Kadebostany», Ляпис Трубецкой, Джамала и другие. В прошлом году своей музыкой покоряли зрителей «ТНМК», «Katya Chilly Group 432 Гц», «MamaRika», «Vivienne Mort», «Shantel & Bucovina Club Orkestar» и другие артисты.