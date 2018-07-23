Театр музыкальной комедии имени Водяного открыл новый сезон

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного – Музкомедия или, как по-прежнему с любовью называют ее одесситы старшего поколения, наша Оперетта – вступила в 72-й театральный сезон.

По традиции, в просторном фойе собралась вся труппа театра, все его сотрудники. Все от души поздравляют друг друга, потому что это тоже сложившаяся добрая традиция и хорошая примета: новый театральный сезон — праздник, одна радость на всех, и встретить его нужно достойно.

Директор-художественный руководитель театра музыкальной комедии – заслуженный работник культуры Украины Елена Редько пожелала и театру, — огромному дому, в котором творчески и насыщенно живет столь большая семья, — и его зрителям самых добрых эмоций и ярких красок

Что же ожидает тех, кто станет самыми желанными гостями этого дома, — зрителей Музкомедии?

Планов много, и все они — как истинный творческий подарок всем нам.

Кроме спектаклей, многие из которых уже стали легендарными, театр сейчас вплотную приступает к репетициям романтичного мюзикла по феерии Александра Грина «Алые паруса». Как уже рассказывала «Одесская жизнь», режиссер-постановщик этого спектакля — киевлянин Максим Булгаков, ставший в своей время победителем проводившейся в одесском театре режиссерской творческой лаборатории. Сейчас проводится кастинг среди талантливых детей города: идет поиск тех, кто исполнит на сцене роли Ассоль и Грея в детстве.

Театр также приступает к еще одной непростой работе — постановке спектакля «Тайна Макропулоса» по знаменитой пьесе К.Чапека «Средство Макропулоса». Ставить его будет главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Подгородинский. В его же постановке ожидается и еще одна премьера, которую Елена Редько назвала «серьезным мюзиклом». У постановки пока еще нет названия – это будет спектакль по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые». И нам остается пока только догадываться, как столь классическая драматургия будет передана языком музыкальной комедии.

Еще одной премьерой, на сей раз для детей, станет спектакль на украинском языке «Страна пуговок» в постановке молодого артиста театра Виталия Платова – это, кстати, его первая большая работа в режиссуре.

Театр планирует в новом сезоне и реализацию большого проекта совместно с чешскими мастерами сцены. Это будет оперетта «Польская кровь» Оскара Недбала в постановке Мартина Отавы.

И — большой подарок городу. Накануне дня рождения Одессы, 1 сентября, легендарная «Белая акация» в полной версии будет сыграна артистами театра на сцене Зеленого театра.

раздник продолжается, но вот ведь как: новый театральный сезон — это, прежде всего, насыщенная и большая работа, отдача, огромный труд и артистов театра, и работников всех его многочисленных цехов. Тот самый легкий жанр, каким считаются оперетта и мюзикл, это столь воздушное понятие «музыкальная комедия», которое призвано дарить радость, дается ценой невероятных усилий, отдачи, мастерства и постоянной работы над собой. Посему и напоминает всем главный дирижер Одесского театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Перевозников: «Через десять минут — репетиция!».

Репетиция началась вовремя. Но перед этим все артисты и сотрудники театра вышли на площадь перед своим большим общим домом и запустили в небо символ нового театрального сезона — 72 воздушных шара.