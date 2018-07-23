В Одесской области сжигание стерни привело к повреждению заповедника

В Лиманском районе подожгли стерни. Огонь перекинулся на территорию национального природного парка «Тузловские лиманы» и повредил прибрежную полосу и лесной массив на площади более 60 га.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июля. Об этом рассказала на своей странице в «Фейсбуке» директор заповедника Ирина Выхристюк.По ее словам, пожар заметили отдыхающие в поселке Катранка и сообщили пожарным.

Однако сотрудница ГСЧС по телефону сообщила, что происходит плановое сжигание стерни и не предприняла никаких мер.

Руководство НПП по факту поджога обратилось в полиции, а также в Татарбунарский участок ГСЧС с требованием привлечь к ответственности оператора и предоставить план сжигания стерни.