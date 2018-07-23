Для восстановления промышленного производства одесские промышленники были бы рады тем условиям, которые были созданы после освобождения Одессы от фашистов!

Одной из основных экономических проблем Одессы является развал промышленного производства.

Как отметил в ходе выступления в ходе встречи руководства Федерации работодателей Украины с представителями одесского бизнеса руководитель городской организации работодателей Юрий Шендеровский, в 1991 году в Одессе был мощный производственный комплекс.

Однако сейчас от него мало что осталось. «…Мы ее производим джутовые мешки, поршневые кольца, сельскохозяйственную технику. Не производим, потому остановились профильные предприятия. Но главное, это практическое прекращение станкостроения, которое является основой промышленного производства!» - отметил он.

А все потому, что, по его мнению, действующие экономические условия способствуют скорее развалу, чем восстановлению производства. Для этого нужно, чтобы государство создало условия для развития внутренних инвестиций и дешевых кредитов –льготных для производителей.

Т.е. хотя бы то, что было сделано в 1944 году, когда после освобождения Одессы ее промышленная база была практически разрушена.

Однако во многом благодаря именно таким действиям государства уже через четыре года промышленное производство Одессы превысила довоенный уровень!