В одном из парков Одессы скончался мужчина, которого отказались госпитализировать медики "скорой"

По словам очевидцев, мужчина сидел на лавочке в сквере еще со вчерашнего вечера. Сегодня утром его обнаружили работники местного кафе и вызвали медиков. Но, когда на место прибыла карета скорой помощи, госпитализировать мужчину не стали.

Через некоторое время мужчина скончался и прохожие вызвали полицию. Как сообщили в полиции, на данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство". Для установления причин смерти тело парня направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Не так давно на промрынке "7 километр" в Одессе обнаружили труп пожилого мужчины. Согласно предварительным результатам медицинского осмотра, причиной смерти мужчины, вероятнее всего, стал оторвавшийся тромб.