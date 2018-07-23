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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

До конца августа в Одесской области проверят все детские дома семейного типа

Категория: Новости

  Об этом сообщает на своей странице в Facebook написал советник главы Одесской обладминистрации по вопросам защиты прав детей Артем Поланский.

На данный момент в Одесском регионе насчитывается 37 функционирующих детских домой. Количество их воспитанников — 254 ребенка.

Главной целью является понять, с какими трудностями они сталкиваются, какая помощь им необходима и в каких условиях проживают дети и не нарушаются ли их права. По словам Артема Поланского, он будет сопровождать комиссию, чтобы лично увидеть и оценить положение дел.

Отметим, что высокую оценку получили детские дома семейного типа в Овидиопольском районе, в котором дети живут в действительно семейной атмосфере и хороших условиях.


Источник: Область.Онлайн



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