Экологи опасаются, что мертвая рыба из Хаджибейского лимана может попасть в продажу

Обстановка в Хаджибейском лимане на территории Одесской области заставила экологов забить тревогу, ведь не исключено, что трупы мертвой рыбы попадут на рынки и супермаркеты.

В Одесской области на поверхности Хаджибейского лимана скопилось большое количество мертвой рыбы. Причина массового мора заключается в многих причинах, но в основном, это стоячая вода в водоеме, а также высокая температура, что спровоцировала рост массы токсических водорослей. Экологи опасаются, что многочисленный падеж пеленгаса и других особей подводного мира может запросто оказаться на прилавках магазинов и маркетов.

Кроме того, отдельную тревогу вызывает ситуация в окружающей среде, которая стала провокатором смерти обитателей лимана. Дохлая рыба начала уже раскладываться в воде, стоит невыносимая вонь, а рядом находится село Болгарка.