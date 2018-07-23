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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Экологи опасаются, что мертвая рыба из Хаджибейского лимана может попасть в продажу

Категория: Новости

Экологи опасаются, что мертвая рыба из Хаджибейского лимана может попасть в продажу

  Обстановка в Хаджибейском лимане на территории Одесской области заставила экологов забить тревогу, ведь не исключено, что трупы мертвой рыбы попадут на рынки и супермаркеты.

В Одесской области на поверхности Хаджибейского лимана скопилось большое количество мертвой рыбы. Причина массового мора заключается в многих причинах, но в основном, это стоячая вода в водоеме, а также высокая температура, что спровоцировала рост массы токсических водорослей. Экологи опасаются, что многочисленный падеж пеленгаса и других особей подводного мира может запросто оказаться на прилавках магазинов и маркетов.

Кроме того, отдельную тревогу вызывает ситуация в окружающей среде, которая стала провокатором смерти обитателей лимана. Дохлая рыба начала уже раскладываться в воде, стоит невыносимая вонь, а рядом находится село Болгарка.


Источник: THEYELLOWBIUE



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