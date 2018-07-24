Пляжный конфликт двух «джентльменов» завершился поножовщиной

По информации ГУНП, на побережье Одессы произошел конфликт между двумя мужчинами - двадцати двух летним одесситом и пятидесяти двух летним уроженцем Николаевской области.

По имеющейся информации, инициатором выяснения отношения стал более молодой человек, которому не понравилось, что другой познакомился с его девушкой. В результате выяснения отношения более старший из участников конфликта внезапно схватил кухонный нож и нанес несколько проникающих ранений в область живота своему более молодому оппоненту. После чего выбросил нож в море и убежал.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Что же касается злоумышленника, то, по словам начальника ГУНП Дмитрия Головина, долго бегать тому не пришлось. В течении суток он был установлен и задержан.

Начато уголовное расследование по части 1 статьи 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.