8 центнеров мидий под видом мусора от гидросооружений

Днем 24 июля в Одессе дежурная служба стоянки кораблей и катеров Одесского отряда морской охраны в районе старого волнолома обнаружила подозрительное малое плавсредство на расстоянии около трехсот метров от пирса стоянки.

Мужчина поднимал из воды в плавательное средство какие-то объемные предметы. На вызовы радиообмена в плавсредстве не отвечали. В связи с этим дежурная специальная группа отдела специальных действия на воде на резиновой лодке отправилась к подозрительному плавсредству.

Параллельно оперативно-дежурная группа выяснила, что данная лодка должным образом не зарегистрирована и не приписана ни к одному из причалов морского побережья, и ни одно малое плавсредство не брало разрешения на выход в акваторию порта.

А еще пограничники обнаружили одного водолаза, который нырял вокруг лодки и подавал грузы на борт.

Задержанные мужчины оказались украинцами. Они заверили, что прибыли в порт для проведения работ по очистке гидротехнических сооружений. Но никаких документов, подтверждающих правдивость этих слов, предоставить не смогли. Зато на борту обнаружилось 850 кг мидий. На указание пограничников, что такой промысел запрещен, задержанные назвали свой улов мусором, которые они намеревались утилизировать на берегу в установленном порядке.

Но и этого сделать «очистителям гидросооружений не дали»: прибывшие на место инцидента представители Рыбинспекции выпустили мидий в родную стихию, а в отношении нарушителей составили и протоколы по части 4 статьи 85 КУоАП. Лодку и орудия лова изъяли.

За нарушение пограничного режима на мужчин командир смотровой группы также составил протокол по статье 202 КУоАП, по которым браконьерам придется уплатить штраф.