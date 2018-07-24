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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Ночью в Черноморске сожгли два автомобиля

Категория: Новости

  Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

26 июля в 03:42 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на одной из улиц Черноморска.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горят две машины. В 04:05 пожар на площади 7 квадратных метров был локализован и в 04:17 полностью ликвидирован.

В результате огнем уничтожены оба авто. Предварительная причина пожара – занесение огня извне неизвестным лицом. Для ликвидации пожара задействовали 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Погибших и пострадавших нет.


Источник: Odessa online



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