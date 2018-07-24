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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Утром на поселке Котовского в ДТП погиб пешеход

Категория: Новости

Утром на поселке Котовского в ДТП погиб пешеход

  Утро 26 июля началось с трагедии на поселке Котовского — около 5 часов утра автомобиль «Мерседес» сбил мужчину, который от травм скончался.

Автомобиль «Мерседес», двигаясь в сторону Южной дороги, насмерть сбил пожилого мужчину и пытался скрыться с места происшествия. Однако избежать ответственности ему не удалось: за пять минут патрульные перехватили беглеца в одном из дворов, где тот пытался скрыться.

Во время медицинского обследования было установлено, что 32-хлетний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По свидетельству очевидцев, от удара тело пострадавшего разорвало на несколько частей.


Источник: IVASI.NEWS



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