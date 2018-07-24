Утром на поселке Котовского в ДТП погиб пешеход

Утро 26 июля началось с трагедии на поселке Котовского — около 5 часов утра автомобиль «Мерседес» сбил мужчину, который от травм скончался.

Автомобиль «Мерседес», двигаясь в сторону Южной дороги, насмерть сбил пожилого мужчину и пытался скрыться с места происшествия. Однако избежать ответственности ему не удалось: за пять минут патрульные перехватили беглеца в одном из дворов, где тот пытался скрыться.

Во время медицинского обследования было установлено, что 32-хлетний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По свидетельству очевидцев, от удара тело пострадавшего разорвало на несколько частей.