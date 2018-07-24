В Одессе задержали воров зерна

Сотрудники правоохранительных органов задержали 4 злоумышленников прямо во время совершения кражи на станции «Одесса-Пересыпь».

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, ночью мужчины с помощью ключа отжали крышку разгрузочного люка вагона и отсыпали в мешки зерно. Их они погрузили в автомобиль одного из сообщников, чтобы вывезти и продать.

Во время задержания полицейские изъяли 90 мешков общим весом 4,5 тонны. Сумма материального ущерба составила около 50 000 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины.