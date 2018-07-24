Ирина Билык купила квартиру в Одессе и намерена выступать несмотря на протесты

Одиозная украинская певица Ирина Билык купила квартиру в Одессе.

Об этом сообщила пиар-служба летнего театра «Морвокзал», где 4 августа должна выступить исполнительница.

«Подробностями относительно своей новой обители артистка пока делится не охотно. При этом уверяет, что не собирается переезжать из украинской столицы в Одессу и будет совмещать отдых с работой, — отмечается в сообщении.

Напомним, в 2015 году Ирина Билык летала в Крым из Москвы. Кроме того, как утверждают члены патриотических организаций, она регулярно выступает в РФ.

Летом прошлого года концерт певицы в ресторане на одесских Черемушках спровоцировал массовый протест патриотически настроенных горожан. Мирная акция переросла в столкновения с полицией.