В Одессе задержаны трое мужчин и одна женщина по подозрению в имущественных преступлениях

Около 11 часов ночи в Преображенском парке произошло ограбление.

Получившие сообщение правоохранители отправились на поиски преступника и смогли задержать его по горячим следам. А спустя час, около полуночи, на Большой Арнаутской произошло новое ограбление.

У пешехода забрали личные вещи под угрозой холодного оружия. Ограбленный мужчина моментально обратился в полицию, что помогло оперативно схватить нападавших, которые не успели далеко уйти.

У всех задержанных нашли украденное, а задержанных передали в руки следователей. Сейчас ведется следствие.