Глеб Милютин: работодатели должны неуклонно придерживаться законодательства при трудоустройстве наемных работников

Об этом во время встречи с представителями бизнеса и институтами гражданского общества сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.
В мероприятии приняла участие начальник Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Виктория Талпа.
Руководитель также проинформировал о возможности использования разработанных Главным управлением ГФС в Одесской области мобильных приложений «Легальный Акциз», который позволяет гражданам сообщить о реализации алкоголя и табака без лицензий или же без марок акцизного налога, и «Legal Work».
Мобильное приложение «Legal Work» создано, чтобы выявлять факты нарушения работодателями законодательства о труде и при выплате заработной платы.
Также он подчеркнул, что всю информацию о фактах выявления неоформленных работников Главное управление ГФС в Одесской области передает в Главное управление Гоструда в Одесской области.
В ходе встречи начальник Главного управления ГФС в Одесской области предложил участникам при возникновении вопросов обращаться в Центры обслуживания плательщиков, посещать встречи и семинары, которые проводятся ежемесячно.
Так, для жителей отдаленных населенных пунктов Одесчины уже больше года работает Мобильный центр обслуживания плательщиков.
За это время в Мобильный центр обслуживания плательщиков обратились около тысячи налогоплательщиков, которые заказывали административные услуги, подавали отчетность и консультировались по вопросам налогового законодательства.
Мобильный центр обслуживания плательщиков за этот период посетил 11 объединенных территориальных громад и 18 рынков Одесской области.
В рамках встречи участники также получили консультационную помощь по проблемным вопросам, возникающим в случае остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировок в Едином реестре налоговых накладных.