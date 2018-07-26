Глеб Милютин: работодатели должны неуклонно придерживаться законодательства при трудоустройстве наемных работников

Об этом во время встречи с представителями бизнеса и институтами гражданского общества сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

В мероприятии приняла участие начальник Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Виктория Талпа.

Продолжается курортный сезон, так что предприниматели ведут активную хозяйственную деятельность, дополнительно привлекая наемных работников. Напоминаю всем - не следует забывать о неуклонном соблюдении законодательства при трудоустройстве наемных работников, применении регистраторов расчетных операций и реализации подакцизной продукции - алкоголя и табака,

- отмечает Глеб Милютин.

Руководитель также проинформировал о возможности использования разработанных Главным управлением ГФС в Одесской области мобильных приложений «Легальный Акциз», который позволяет гражданам сообщить о реализации алкоголя и табака без лицензий или же без марок акцизного налога, и «Legal Work».

Мобильное приложение «Legal Work» создано, чтобы выявлять факты нарушения работодателями законодательства о труде и при выплате заработной платы.

Именно в период курортного сезона фискальная служба области выявляет наибольшее количество неоформленных работников. При этом, учитывая сезонный характер работы, в местах массового отдыха граждан, работодатели могут использовать временные договора, контракты и другие формы официального оформления,

- акцентировал руководитель.

Также он подчеркнул, что всю информацию о фактах выявления неоформленных работников Главное управление ГФС в Одесской области передает в Главное управление Гоструда в Одесской области.

В ходе встречи начальник Главного управления ГФС в Одесской области предложил участникам при возникновении вопросов обращаться в Центры обслуживания плательщиков, посещать встречи и семинары, которые проводятся ежемесячно.

Если вопросы есть, их не надо замалчивать, их нужно поднимать,

- отметил Глеб Милютин.

Так, для жителей отдаленных населенных пунктов Одесчины уже больше года работает Мобильный центр обслуживания плательщиков.

За это время в Мобильный центр обслуживания плательщиков обратились около тысячи налогоплательщиков, которые заказывали административные услуги, подавали отчетность и консультировались по вопросам налогового законодательства.

Мобильный центр обслуживания плательщиков за этот период посетил 11 объединенных территориальных громад и 18 рынков Одесской области.

Дополнительно мы возобновили практику проведения семинаров для предпринимателей на рынках Одессы, этим летом уже провели встречи с предпринимателями Староконного и Киевского рынков,

- сообщил руководитель.

В рамках встречи участники также получили консультационную помощь по проблемным вопросам, возникающим в случае остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировок в Едином реестре налоговых накладных.