Состоялась презентация документального фильма о легендарном одесском футболисте Илье Цымбаларе

Презентация фильма прошла в Клубе одесских болельщиков футбола.
Один из самых известных одесских футболистов стал главным героем 45-минутной ленты «Наш друг Илья Цымбаларь», в которую авторы – Эдуард Лучин и Александр Арбит – вместили памятные кадры о жизни и карьере этого легендарного игрока и прекрасного человека.
На презентации присутствовали родные и близкие Ильи Цымбаларя, а также многочисленные ветераны одесского футбола, представители СМИ и спортсмены, тренеры и обычные болельщики.
Добавим, что жизнь Ильи Владимировича оборвалась 28 декабря 2013 года, ему было всего 44 года.