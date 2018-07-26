 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Состоялась презентация документального фильма о легендарном одесском футболисте Илье Цымбаларе

Категория: Новости

Состоялась презентация документального фильма о легендарном одесском футболисте Илье Цымбаларе

  Презентация фильма прошла в Клубе одесских болельщиков футбола.

Один из самых известных одесских футболистов стал главным героем 45-минутной ленты «Наш друг Илья Цымбаларь», в которую авторы – Эдуард Лучин и Александр Арбит – вместили памятные кадры о жизни и карьере этого легендарного игрока и прекрасного человека.

На презентации присутствовали родные и близкие Ильи Цымбаларя, а также многочисленные ветераны одесского футбола, представители СМИ и спортсмены, тренеры и обычные болельщики.

Добавим, что жизнь Ильи Владимировича оборвалась 28 декабря 2013 года, ему было всего 44 года.


Источник: Odessa online



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 