На промрынке 7 км полиция задержала воров пуховиков

Сотрудники Авангардовского отделения полиции задержали троих воров, орудовавших на Промтоварном рынке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГУНП в Одесской области.

Злоумышленники были взяты с поличным, когда они загружали украденные женские пуховики в микроавтобус. До этого они с помощью гидравлических ножниц срезали замки, проникли в контейнер и похитили товар. Двое из задержанных оказались уроженцами Одесской области, третий — Херсонской области.

У них изъято похищенное имущество, а также инструменты, с помощью которых мужчины проникли в контейнер. Преступники задержаны, ведется следствие.