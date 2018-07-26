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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

На промрынке 7 км полиция задержала воров пуховиков

Категория: Новости

На промрынке 7 км полиция задержала воров пуховиков

  Сотрудники Авангардовского отделения полиции задержали троих воров, орудовавших на Промтоварном рынке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГУНП в Одесской области.

Злоумышленники были взяты с поличным, когда они загружали украденные женские пуховики в микроавтобус. До этого они с помощью гидравлических ножниц срезали замки, проникли в контейнер и похитили товар. Двое из задержанных оказались уроженцами Одесской области, третий — Херсонской области.

У них изъято похищенное имущество, а также инструменты, с помощью которых мужчины проникли в контейнер. Преступники задержаны, ведется следствие.


Источник: Контекст-Причерноморье



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