Департамент здравоохранения Одесского городского совета информирует о перечне и графике работы пунктов вакцинации от бешенства

С целью своевременного оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим от укусов животных, за счет городского бюджета Одессы по муниципальной программе «Здоровье» проводится закупка иммунобиологических препаратов для профилактики бешенства.

Вакцина против бешенства закупается для всех лечебно-профилактических учреждений, оказывающих антирабическую помощь, — больниц, поликлиник и травмпунктов. В настоящее время лечебно-профилактические учреждения Одессы, оказывающие антирабическую помощь населению, в достаточном количестве обеспечены вакциной против бешенства «Индираб».

Антирабический иммуноглобулин закуплен за средства городского бюджета для городских клинических больниц №10 и №11, оказывающих одесситам антирабическую помощь в условиях стационара.

Кроме препаратов, приобретенных за средства местного бюджета, в городские медицинские учреждения поступают антирабические препараты, закупленные за средства государственного бюджета. Так, в июле 2018 года в медучреждения Одессы поступила вакцина от бешенства «Верораб» в количестве 300 доз, полученная по линии централизованных закупок.

Перечень лечебно-профилактических учреждений Одессы, в которых проводится экстренная профилактика бешенства при укусах животных:

Городская клиническая больница №1 (поликлиническое отделение), травматологический пункт

ул. Болгарская, 38. Телефон: 732-66-26.

Обслуживает население Малиновского района (жителей Киевского района — в ночное время, выходные и праздничные дни).

Время работы: круглосуточно, ежедневно.

Городская клиническая больница №3, травматологический пункт

Лидерсовский бульвар, 11. Телефон: 725-20-63.

Обслуживает население Приморского района.

Время работы: круглосуточно, ежедневно.

Городская поликлиника №29, травматологический пункт

ул. Добровольского, 100. Телефон: 52-90-18.

Обслуживает население Суворовского района.

Время работы: круглосуточно, ежедневно.

Городская больница №8, хирургический кабинет

Фонтанская дорога, 110. Телефон: 63-05-01.

Обслуживает прикрепленное население Киевского района.

Время работы: в рабочие дни, с понедельника по пятницу, — с 8:00 до 15:00. В остальное время следует обращаться в травмпункт поликлиники ГКБ №1.

Городская поликлиника №20, хирургический кабинет

ул. Левитана, 62. Телефон: 705-88-23, 705-88-24.

Обслуживает прикрепленное население Киевского района.

Время работы: в рабочие дни, с понедельника по пятницу, — с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 15:00. В остальное время следует обращаться в травмпункт поликлиники ГКБ №1.

Городская клиническая больница №11 (поликлиническое отделение), хирургический кабинет

ул. Академика Воробьева, 5. Телефон: 793-24-17.

Обслуживает прикрепленное к поликлиническому отделению ГКБ №11 население Суворовского района.

Время работы: в рабочие дни, с понедельника по пятницу, - с 9:00 до 14:00. В остальное время следует обращаться в травмпункт поликлиники №29.

Антирабическая профилактика детям при укусах животных проводится ежедневно круглосуточно в хирургическом приемном отделении Одесской областной детской клинической больницы: ул. Академика Воробьева, 3.