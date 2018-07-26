Похитил и изнасиловал: в полиции сообщили подробности задержания педофила

29-летний житель Черноморска похитил и изнасиловал 8-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

26 июля жительница Черноморска сообщила в полицию об исчезновении восьмилетнего сына. По словам матери, мальчик ушел из дома и через несколько минут перестал отвечать на телефонные звонки.

Работники полиции выяснили, что в последний раз ребенка видели на улице с незнакомым мужчиной. Чуть больше часа понадобилось правоохранителям, чтобы установить личность преступника.

Полицейские нашли мальчика в квартире насильника.

Ведется досудебное расследование по ст. 153 ч. Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.