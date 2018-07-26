Следующей ночью в небе над Одессой можно будет наблюдать редкое космическое явление

В ночь с 27 на 28 июля в небе над Одессой можно будет наблюдать лунное затмение, самое длительное в XXI веке.

Об этом рассказал заместитель директора Одесской Астрономической обсерватории ОНУ им. И.И. Мечникова Николай Кошкин.

По его словам, 27 июля жители Земли смогут наблюдать сразу два редких и зрелищных космических явления: полное лунное затмение и великое противостояние Марса. Годовой цикл планеты Марс составляет 686 дневных земных суток, поэтому она сближается с Землёй раз в два года, и тогда они одновременно выстраиваются по одну сторону от Солнца.

По словам заместителя директора Одесской Астрономической обсерватории ОНУ им. И.И. Мечникова Николая Кошкина, «ни орбита Марса, ни орбита Земли не являются однозначно круглыми, а потому при великом противостоянии, которое, как правило, происходит летом, Марс может приблизиться к Земле на расстояние до 55 млн. км. В то время, как его «обычное удаление» — 100 млн. млн. км».

В этом году 27 июля состоится и длительное полное лунное затмение, что, благодаря общественному резонансу, вызвало опасения у метеозависимых людей. Учёные Одесской астрономической обсерватории заявляют, что такое небесное явление, как лунное затмение, не влияет ни на физическое, ни на психологическое состояние людей. Следующее полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать с территории Украины, состоится в 2025 году, но оно не будет настолько длительным, как нынешнее.

Учёные приглашают всех желающих посетить в вечернее время обсерваторию, послушать лекции и понаблюдать редкие небесные явления в телескоп. С этой целью с 25 по 27 июля в обсерватории проходит астрономический фестиваль.