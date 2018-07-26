Каждую минуту Украину покидают два человека!

Такое заявление сделал в ходе встречи с представителями одесского бизнеса руководитель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

По его словам, «…ежемесячно из Украины уезжают сто тысяч человек. Каждую минуту-по два человека!»

Он отметил, что если такая тенденция сохранится, это приведет к национальной катастрофе. Ведь страну покидают наиболее энергичные и деятельные люди.

По его убеждению, в такой ситуации виновно государство, которое не предпринимает никаких мер для того, чтобы дать им мотивацию и возможности реализовать себя на родине.

«Мы в 1991 году начинали куда с лучших позиций, чем, скажем, поляки. А теперь польская экономика в пять раз сильнее украинской»-резюмировал Дмитрий Олейник.