Одесса претендует на звание «громады, дружественной для детей и молодежи»

Соответствующий меморандум муниципалитет накануне подписало с ЮНИСЭФ.

Как рассказала нашему корреспонденту директор департамента труда и социальной защиты Елена Китайская, уже в сентябре на сессию горсовета будет вынесен конкретный план действий в этом направлении.

По ее словам, «…выделены три основных направления – безопасность, право на детство, право на образование и защиту здоровья! После реализации всех запланированных шагов в этом направлении город получит логотип ЮНИСЭФ «город, дружественный для детей и молодежи». Пока же мы находимся в статусе кандидатов!» –отметила чиновник.

Отметим, что аналогичные меморандумы подписали с ЮНИСЭФ еще два десятка городов и ОТГ Украины. Добавлю, что получение соответствующего логотипа дает право громаде оставлять на свои нужды дополнительно один процент от налогов с доходов физических лиц, собранных на месте.