Рабинович: Власть более чем в 7 раз повысила нам тарифы, вот и вся ее работа в экономике

Нынешняя власть за четыре года повысила тарифы в целом в семь раз. При этом газ, собственная добыча которого перекрывает потребности населения, подорожал в 9,6 раза.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина».

«Нам рассказывают, что у нас чуть ли не каждый день растет зарплата. Но дело ведь вовсе не в размерах зарплаты, а в покупательной способности национальной валюты, в которой вам выплачивают зарплату. Давайте я приведу цифры: тарифы за четыре года повысились в среднем более чем в 7 раз: газ подорожал в 9,6 раза, отопление – в 11,3, холодная вода – в 5,3, горячая – в 5,7. Сравните с тем, насколько выросли зарплаты, и скажите: это здоровые люди нам рассказывают, что мы лучше живем?» – заявил политик.

Он напомнил, что помимо перечисленного в Украине более чем в два раза упал прожиточный минимум – со 147,2 до 66 долларов. По мнению парламентария, это означает, что на протяжении четырех лет власти «методично и талантливо» уничтожали экономику страны.

«И что мы получили в результате? Вот Министерство экономического развития и торговли дало прогноз: в 2018 году розничные цены на газ поднимут на 18%. В 2019 – еще поднимут, в 2020 – еще... Зато с 2021 года нам обещают цены не увеличивать. С 2019 до 2021 года будут повышать тарифы на электроэнергию на 25% ежегодно. Те люди, которые говорят, что мы стали жить лучше, просто довели страну до ручки», – констатировал народный депутат.

При этом он уверен, что как минимум тарифы на газ в Украине можно было бы существенно снизить уже сейчас, так как собственная добыча газа превышает потребности населения.

«Мы сами можем поставлять газ в Европу! У нас есть эта возможность, потому что мы добываем 19,4 млрд кубометров своего газа. И если бы мы направили хоть какие-то средства не в офшоры, а на развитие собственной газодобывающей промышленности, мы бы давно поставляли газ в ЕС. А вместо этого мы выходим и тупо просим не строить «Северный поток-2», который все равно будет построен», – отметил лидер партии «За життя».

Он привел еще несколько примеров беспомощности и недальновидности действующей власти в сфере экономики.

«Мы имеем самый богатый чернозем в мире, благодаря которому мы должны были бы накормить всю Европу. А на самом деле мы завозим практически всю продукцию. Мы пытались защитить свой рынок от иностранных авто, а в результате погубили собственный автопром. Мы вторая в мире страна по залежам урана – мы могли бы торговать им со всем миром и сами производить топливо для АЭС. А мы его покупаем в России и в США. И так абсолютно во всех отраслях! Вот итоги всей экономической работы власти. Но их терпеть осталось недолго. Надо прийти на выборы — и дать достойную оценку экономическому кретинизму власти!», – заключил Вадим Рабинович.