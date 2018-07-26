В Одессе отметили 100 лет украинской юстиции

В актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» собрались лучшие представители одесской школы правоведов, чтобы отметить славный юбилей – 100 лет со дня рождения украинской юстиции.

Собравшихся приветствовал начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк, первый заместитель, начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области Виктор Ивановский, заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области Дмитрий Гумуржи.

Сегодня здесь, в этом зале мы собрали, элиту юстиции лучших представителей профессии из тех, которые есть в Одесской области. От всей души мы хотим поблагодарить профессионалов, наших учителей, всех тех, кто отдал многие годы жизни нашей работе. Сегодня без их помощи и подсказки, опытного наставничества мы не представляем нашу работу. Я хотел бы вам сказать, что я пришел в юстицию недавно, буквально в нынешнем году. И вот что я с удовольствием увидел – здесь трудятся исключительно передовые люди, которые идут в ногу со временем и правильно понимают запросы этого времени. Сколько здесь работает передовых проектов! Это и проект «Я имею право», который дает возможность людям, наши гражданам получить квалифицированную бесплатную консультацию по тем или иным правовым вопросам, а также повысить уровень своего понимания действия законов в Украине. Это и проект «Open space» в буквальном смысле этого слова открывающий гражданам глаза на то, как вести себя в нынешней сложной обстановке, на что опираться, какими законами руководствоваться, чтобы осуществить свое право. Не буду все перечислять, но вижу, что программы работают очень активно и у них хорошая перспектива. Мы находимся с вами в зале Одесской Юракадемии, и я хотел бы еще раз поблагодарить президента университета, Сергея Васильевича Кивалова. Мы всегда находим с его стороны понимание и готовность к сотрудничеству, мы взаимодействуем с коллегами из этого учебного заведения и это плодотворное сотрудничество. Спасибо вам еще раз и поздравляю всех с юбилеем.

— обратился к аудитории Руслан Сауляк.

После выступлений, Руслан Сауляк вручил ветеранам профессии, лучшим среди лучших, почетные знаки и грамоты. Торжественное заседание прошло в атмосфере настоящего праздника.

Отметим, что Одесская Юракадемия стала первым в Украине университетом, на базе которого успешно прошли два выпуска кандидатов в частные исполнители и осуществлен третий набор на курсы. Студенты университета имеют возможность проходить практику с ведущими специалистами в Юридической клинике.

Одесский нотариальный клуб сотрудничает с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» уже более двух лет. Мы, во-первых, организовываем семинары на базе университета, семинары для нотариусов, проводили совместные семинары с судьями, акдвокатами Одессы и Одесской области. Также мы проводим игровые семинары для студентов Одесской юридической академии. В том числе в рамках сотрудничества мы проводим прием в Юридической клинике для граждан. Нотариусы Одессы и Одесской проводят еженедельные приемы для малообеспеченных одесситов. — рассказывает Виктория Орзих, Глава Одесского нотариального клуба.

Кроме того, университет подписал договор о сотрудничестве с Институтом права и последипломного образования Минюста. На базе Юракадемии откроют методический кабинет Института. В рамках его работы будут созданы все условия для повышения квалификации работников теруправлений органов юстиции, государственных и частных исполнителей, адвокатов, нотариусов, ученых, преподавателей и регистраторов.

У нас между университетом и Министерством юстиции существуют давние хорошие традиции сотрудничества и взаимодействия. Множество выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» именно факультета гражданской и хозяйственной юстиции трудоустроены, работают практически во всех структурных подразделениях министерства юстиции, это и регистрационные службы, в отделе нотариата, исполнительной службы. Самые хорошие отзывы руководителей о наших выпускниках, потому что сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» дает качественные знания — отмечает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии Денис Колодин.

Отметим, уже в течение года студенты Одесской Юракадемии изучают уникальные дисциплины «IT-право» и «Электронное судопроизводство» на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. Внедренные в учебный процесс дисциплины является инновационными разработками университета. Курсы были разработаны учеными кафедры гражданского права и гражданского процесса.

За последний год были выпущены книги «IT-право и информационная безопасность», «Актуальные проблемы цивилистики в цифровую эпоху», «IT-право - это просто».

Развитая современная материально-техническая база Одесской Юракадемии позволяет на высоком уровне обеспечивать изучение новой дисциплины. Занятия проходят в ультрасовременном IT-центре.

На факультете гражданской и хозяйственной юстиции с нового учебного года вводится новая учебная дисциплина – «Спортивное право». Более предметное изучение украинского и международного законодательства в области защиты прав спортсменов станет доступным для студентов магистратуры.

Полученные знания открывают для студентов большие возможности трудоустройства не только в Украине, но и за рубежом, ведь они являются уникальными специалистами, которых готовят по специальным программам и курсам только в Одесской Юракадемии.